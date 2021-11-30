Вторник, 30 Ноября 2021 13:03

АрмИнфо. Военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во вторник при проведении тренировочных полетов.

Инцидент произошел 30 ноября около 10:40 по местному времени, на аэродроме Гарахейбат в Хызынском районе республики, говорится в совместном заявлении Госпогранслужбы и Генпрокуратуры Азербайджана.

"Среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые", - отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыло руководство Госпогранслужбы и Генпрокуратуры. "В настоящее время ведется совместное расследование", - подчеркивается в заявлении, передает Интерфакс.