Вторник, 30 Ноября 2021 12:14

АрмИнфо.Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян рассказал о нескольких важных констатациях Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России от 26 ноября.

Так, отвечая на запросы журналистов, Унанян, констатировал, что, во-первых, Сочинским заявлением стороны подтверждают свое обязательство по последовательному и безоговорочному выполнению всех положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. По его словам, это касается также невыполненных до сих пор Азербайджаном обязательств, закрепленных 8-м пунктом заявления от 9 ноября по части возврата военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц и других обязательств, и не выполненных обязательств по другим пунктам.

"Во - вторых, Сочинское заявление от 26 ноября еще раз подтверждает зафиксированное в заявлении от 11 января положение о разблокировании всех транспортных путей и экономических связей в регионе и в очередной раз опровергает пропагандистские тезисы о "коридоре" или коридорной логике.

В-третьих, согласно заявлению, достигнута договоренность осуществить шаги по наращиванию уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе. А первоочередным и наиболее важным шагом в этом направлении должно быть осуществление шагов, направленных на снижение напряженности", - отметил Унанян.

Вместе с тем он выразил убеждение, что полноценная реализация

положений трехсторонних заявлений будет способствовать мирному

урегулированию нагорно- карабахского конфликта под мандатом

сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В Сочи 26 ноября состоялась встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, что в свою очередь будет способствовать разблокировке транспортные и экономические связей.