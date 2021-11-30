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АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 6 462 теста на коронавирус, из коих было выявлено 398 случаев заражения (6,1%), при этом выздоровело 977 человек, скончалось - 32.
Согласно источнику, по положению на 11:00 30 ноября фактическое лечение получает 12 330 пациентов.
Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 446 (0,4%).
С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 366 680 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 338 518 человек (14,3% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело - 317 175 (93,6%), скончалось - 7 567 (2,2%).
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|Омбудсмен: Под видом разблокирования дорог азербайджанские власти проводят целенаправленную политику изоляции населенных пунктов Армении
|В армянском МИД рассказали о нескольких важных констатациях Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России
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|Посол России принял участие в научной конференции, посвященной 126-летию А.И.Микояна
|Омбудсмен Арцаха: Нарушения Азербайджаном фундаментальных прав армян носят систематический характер
|Эрдоган: Вопрос строительства железной и автомобильной дороги вдоль реки Аракс решен
|Председателем ПА ОДКБ избран Вячеслав Володин
|В Ашхабаде состоялось 25-ое заседание Совета Министров иностранных дел ОЭС
|В Aшхабаде прошел 15-ый Cаммит Организации экономического сотрудничества
|Палата представителей Австралии призвала правительство признать геноцид армян, ассирийцев и греков
|Вице-премьер Армении назвал приоритетные направления сотрудничества с Францией
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Политолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФ
|В Ереване начала свою работу Конференция офисов и комитетов АРФ "Ай дат"
|Давиду Тонояну еще на два месяца продлили арест
|Спикер армянского парламента рассказал об угрозах демократии в стране
|За сутки с Армении подтвердилось 189 случаев заражения коронавирусом, выздоровело - 1 072 человека
|В Русском драматическом театре им.К.Станиславского с аншлагом прошел вечер памяти Александра Григоряна
|Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией
|Эрдоган и Алиев продолжают проталкивать идею так называемого "Зангезурского коридора" на международных площадках
|Иран, Азербайджан и Туркмения заключили соглашение о своповых поставках газа
|В Тегеране приветствовали встречу Путин-Пашинян-Алиев
|Раиси Алиеву: Тегеран никогда не позволит, чтобы другие вмешивались в дела региона
|В Гюмри электропоезд сбил женщину
|Из КГД в губернаторы: Эдуард Ованнисян возглавил Армавирскую область
|В Армении коронавирус идет на спад, но сохраняется высокая летальность
|Мэрия Еревана выведет на транспортную линию 211 новых 8,6-метровых автобуса
|Путин Пашиняну: Россия очень дорожит стратегическим, союзническим характером отношений с Арменией
|Президент Армении призвал восстановить доверие к Всеармянскому фонду "Айастан"
|Сурен Папикян провел первое совещание с руководящим составом Минобороны, Вооруженных сил и Генштаба ВС
|Лукашенко и Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Руководители России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи в Сочи
|Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили встречу в Сочи
|Америабанк и Фонд ОПЕК заключили кредитное соглашение на $30 млн для развития устойчивой энергетики и малого бизнеса в Армении
|За этот год сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы: Путин на встрече с Пашиняном и Алиевым
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|Бюро "Ай дат" проведет конференцию своих комитетов и офисов в Ереване, Горисе и Степанакерте
|Алиев на встрече с Путиным назвал несистемными инциденты в зоне ответственности российских миротворцев
|Армянские ученные могут стать частью европейского научного сообщества
|Читать больше
|Аналитик: Сочи стал очередным шагом на пути реализации "плана Лаврова"
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|Политик: Ущерба интересам Армении сочинское заявление не нанесло
|Взгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхности
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