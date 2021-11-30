Вторник, 30 Ноября 2021 11:15

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 6 462 теста на коронавирус, из коих было выявлено 398 случаев заражения (6,1%), при этом выздоровело 977 человек, скончалось - 32.

Согласно источнику, по положению на 11:00 30 ноября фактическое лечение получает 12 330 пациентов.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 446 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 366 680 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 338 518 человек (14,3% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело - 317 175 (93,6%), скончалось - 7 567 (2,2%).