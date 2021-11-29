Понедельник, 29 Ноября 2021 22:30

АрмИнфо.Ответ на вопрос, почему Грузия не будет участвовать в формате “3+3” в общем - то лежит на поверхности. Первое, Грузия - это страна, два региона которой оккупировано Российской Федерацией, и это главная причина непреодолимой силы. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор региональных программ грузинского центра стратегического анализа GSAC Гела Васадзе.

“В этом свете, совершенно не являясь сторонником действующих властей Грузии, я могу лишь приветствовать недавнее заявление вице-премьера, глав МИД Грузии Давида Залкалиани об отказе Грузии участвовать в формате регионального сотрудничества “3+3”. Участие Грузии в одном формате с Россией просто невозможно”, - подчеркнул он.

При этом, на взгляд Васадзе, было бы неверно считать, что Грузия отвергает все форматы переговоров с РФ. В этом свете, он отметил формат переговоров в Женеве, где кроме Грузии и РФ участвуют США и ЕС. А также формат переговоров Карасин - Абашидзе, где решаются текущие вопросы экономических отношений, также есть местные форматы, где решаются проблемные вопросы на линии оккупации. На этом фоне, участие Грузии в ещё одном формате, в который Москва, по его прогнозам, обязательно попытается втащить Абхазию и так называемую Южную Осетию, для Грузии не просто лишено смысла, но и несет вполне конкретные риски.

По части экономического сотрудничества, все вопросы регионального сотрудничества по логистике и транспортировке энергоресурсов Грузией и с Грузией, по оценкам политолога, легко решаются в форматах региональных проектов Грузия - Турция - Азербайджан и в форматах отношений Грузии с Арменией и Ираном. В этом свете, особых проблем, которые можно было бы решать в формате “3+3” он также не усматривает.

“И последнее, как справедливо говорит об этом мой большой друг и коллега Валерий Чечелашвили - формат “3+3”, это не только плюс, но и минус. Минус США и ЕС, то есть минус два важнейших партнера Грузии, один из которых - США, согласно Хартии о стратегическом партнерстве гарантирует безопасность Грузии, а с другим Грузию связывает договор об ассоциированном членстве, что конечно очень важно. Поэтому в ответ предложениям участия в “3+3” мы говорим - спасибо, но нет”, - подытожил Васадзе.