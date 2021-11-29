Понедельник, 29 Ноября 2021 17:20

АрмИнфо. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин избран председателем Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Решение принято единогласно всеми участниками на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи, которое прошло 29 ноября в режиме видеоконференции

Как сообщает пресс-служба Госдумы РФ, его кандидатуру предложил председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян.

"Уважаемые коллеги, хочу высказать слова благодарности за поддержку. Меня это ко многому обязывает", - ответил Вячеслав Володин.

В ходе своего выступления на ПА ОДКБ российский спикер также коснулся миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши и назвал его результатом международной экспансии США, в частности, их действий в Афганистане.

<От международной экспансии США не выиграло ни одно государство. Везде они пытались строить демократию по своему образцу, навязывать свои стандарты. Сегодня граждане Ливии, Ирака, Сирии вынуждены искать убежища в других странах. Как результат - миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, где несколько тысяч беженцев пытаются попасть в Евросоюз>, - сказал Вячеслав Володин на заседании ПА ОДКБ.

Он отметил, что беженцам обещали спокойную жизнь и высокие пособия, но вместо этого используют против них водометы, слезоточивый газ, применяют оружие и "тем самым попирают демократические принципы и гуманистические ценности".

Российский политик также осудил действия польских властей. По его словам, они "повторяют подходы Второй мировой войны в отношении мирных граждан". "Заявлений с осуждением этих радикальных действий мы не слышим. Что это, если не двойные стандарты?" - подчеркнул Вячеслав Володин.

"Нам было бы правильно обратиться к европейским парламентам и парламентским организациям с призывом о разработке единых стандартов действий для преодоления миграционных кризисов", - предложил он.

О единых стандартах необходимо говорить сейчас, когда миграционные кризисы охватывают многие государства, сказал Председатель ГД. При этом одни страны поддерживают, а другие только осуждают. "Мы не можем согласиться с этим подходом, поэтому считаем правильным, чтобы были разработаны именно единые стандарты", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Белоруссия, отметил он, помогает беженцам, в то время как Евросоюз, сам спровоцировав эти процессы, не помогает Минску. "Белоруссия - страна ОДКБ, наш стратегический партнер, поэтому, коллеги, мы должны в данной ситуации занять единую позицию, поддержав республику, которая столкнулась с последствиями губительной международной политики, которую проводили долгое время Соединенные Штаты Америки в странах Ближнего Востока. Предлагаю поручить Секретариату Парламентской Ассамблеи ОДКБ подготовить и согласовать соответствующее заявление", - заключил он.

Государства - члены ПА ОДКБ: Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизская Республика и Российская Федерация. Со стороны государств- наблюдателей присутствовали представители Сербии. В видеоконференции участвовали приглашенные делегации Китая, Кубы и Ирана, впервые - представители Узбекистана.