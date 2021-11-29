Понедельник, 29 Ноября 2021 17:06

АрмИнфо.27 ноября 2021 года в Ашхабаде состоялось 25-ое заседание Совета Министров иностранных дел (СМИД) Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), для участия в котором в туркменскую столицу прибыли руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц ОЭС.

Делегацию Туркменистана возглавил Министр иностранных дел Р.Мередов.

Председатель 25-го заседания СМИД ОЭС, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов в своем выступлении отметил, что данная площадка на протяжении многих лет служит эффективным механизмом для развития и укрепления торгово-экономических отношений на пространстве ОЭС, которая неоднократно использовалась для обмена мнениями и по другим актуальным вопросам.

Как известно, в соответствии с подготовленной с Концепцией Председательства Туркменистана в ОЭС на 2021 год был выделен ряд ключевых задач, такие как активизация инвестиционной деятельности в странах-членах, создание свободных торгово-экономических зон, формирование новых экономических коридоров, налаживание партнерских отношений в области устойчивой энергетики.

Также в рамках заседания выступили Министры стран-членов ОЭС и Главы Специализированных агентств Организации.

В ходе заседания участники рассмотрели доклад Генерального секретаря ОЭС и рекомендации по региональным проектам ОЭС (на 2021-2022 годы), в котором изложены основные экономические достижения Организации за отчетный период относительно экономической эффективности и результативности, обзор текущих проектов и программ ОЭС. На повестку также были включены рассмотрение среднесрочного обзора Перспектив ОЭС 2025, вопросы принятия Хартии о создании Центра ОЭС по чистой энергии, рассмотрение ежегодных отчетов Специализированных агентств, региональных институтов и аффилированных органов ОЭС.

Одной из основных тем дискуссий стали вопросы подготовки к предстоящему 15-му Саммиту ОЭС. В данном контексте состоялся обмен мнениями по проектам Повестки дня Саммита, Ашхабадского Консенсуса для Действий, а также документов, предполагаемых к подписанию в ходе нынешнего Форума на высоком уровне.

Также в рамках заседания был принят отчет 25-го заседания СМИД Организации Экономического Сотрудничества.

По итогам заседания состоялась церемония подписания ряда документов, в том числе «Меморандума о взаимопонимании между Организацией экономического сотрудничества (ОЭС) и Экономической и социальной комиссией Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН)».