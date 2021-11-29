Понедельник, 29 Ноября 2021 17:03

АрмИнфо.Сегодня, 28-го ноября, в День образования Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в Ашхабаде под председательством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялся 15-й саммит Лидеров государств-участников ОЭС.

Как известно, в 2021 году Туркменистан председательствует в Организации экономического сотрудничества. Председательство нашим государством было принято 4 марта текущего года на 14-м саммите руководителей ОЭС, который состоялся в Турции в онлайн-режиме.

В сегодняшнем Саммите приняли участие и выступили главы государств и правительств стран-участников ОЭС, в частности Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции и Узбекистана.

Перед началом основной сессии состоялась церемония совместного фотографирования глав государств и правительств стран-участников ОЭС.

Открывая 15-й саммит ОЭС, Президент Туркменистана тепло поприветствовал Глав делегаций и предоставил слово Председателю 14-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Затем участники заседания ОЭС избрали Президента Туркменистана Председателем 15-го Саммита.

Выступая на Саммите, Президент Туркменистана озвучил приоритетные направления сотрудничества в рамках председательства страны в Организации и подчеркнул, что туркменская сторона с полным основанием рассматривает проведение данного форума в качестве важного события, призванного укрепить сотрудничество стран-участниц в экономической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Констатируя поступательную динамику диалога Туркменистана с ОЭС, Глава туркменского государства также отметил успешное развитие дружественных, добрососедских отношений с каждым государством-членом Организации в отдельности.

Выступившие в ходе Форума главы государств и правительств стран-участников, а также Генеральный секретарь ОЭС особо отметили, что нынешний Саммит стал эффективной площадкой, на которой приняты решения по актуальным и ключевым аспектам регионального экономического сотрудничества на пространстве ОЭС.

Сегодня на платформе Организации созданы все условия для дальнейшего развития многостороннего регионального сотрудничества для социально-экономического роста стран-членов, а также расширения эффективной взаимокооперации в области торговли, промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения, образования, науки и культуры.

Как известно, в настоящее время ОЭС представляет собой уважаемую, авторитетную международную экономическую структуру, получившую признание в мире и сегодняшняя встреча призвана еще больше укрепить отношения дружбы, добрососедства и эффективного взаимовыгодного партнерства между всеми государствами-членами, определить направления совместной работы на предстоящий период.

По итогам 15-го Саммита ОЭС принят Итоговый документ.

Затем состоялась церемония вручения наград ОЭС, в ходе которого представители стран-членов Организации, удостоились специальной награды Организации экономического сотрудничества в категориях «наука и техника», «экономика», «история, культура, литература и изобразительное искусство» и «сельское хозяйство и окружающая среда».