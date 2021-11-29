Понедельник, 29 Ноября 2021 16:50

АрмИнфо.В Палате представителей Австралии 29 ноября впервые обсудили проект резолюции, прямо призывающей правительство страны признать геноцид армян, ассирийцев и греков в Османской империи.

Как сообщает Армянский национальный комитет Австралии (ANC-AU), в ходе обсуждений, все шесть ораторов единогласно поддержали первое в истории предложение внести в повестку дня австралийского парламента резолюцию, в котором содержится прямой призыв к федеральному правительству признать геноцид армян, ассирийцев и греков.

В сообщении отмечается, что исходя из вышесказанного, самая представительная палата австралийского парламента призвала федеральное правительство выполнить волю нации и признать геноцид армян, ассирийцев и греков.

"Всеобъемлющий результат является выражением воли Палаты представителей австралийского парламента и значительным применением давления на правительство Австралии. Это также удар по попыткам Турции заставить Канберру замолчать по этому важному вопросу прав человека.

Это является первым законодательным успехом Совместной правовой инициативы, сформированной в феврале 2020 года армяно-австралийской, ассирийско-австралийской и греко-австралийской общинами", - говорится в сообщении комитета.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии (ANC-AU) Айк Кайсериан констатировал, что Палата представителей уже высказалась.

"Самая большая и представительная законодательная палата австралийского парламента единогласно призвала правительство Австралии признать геноцид армян, ассирийцев и греков. Этот единодушный результат отвергает вмешательство Турции во внешнюю политику Австралии и призывает премьер-министра нашей страны и его правительство поддержать представителей, избранных их избирателями, и назвать геноцид геноцидом", - добавил Кайсерян.

Отметим, что несмотря на то, что Австралия еще не признала Геноцид армян, крупнейшие штаты страны - Новый Южный Уэльс и Южная Австралия признали это преступление против человечности. В 2007 парламент штата Нового Южного Уэльса принял акт, осуждающий геноцид армян и предложил Федеральному правительству Австралии сделать то же самое; в марте 2009 парламент штата Южной Австралии принял аналогичный акт. Более того, 1 мая 2013 года парламент австралийского штата Новый Южный Уэльс на заседании законодательного совета единогласно принял ходатайство о признании геноцида ассирийцев, греков и армян.