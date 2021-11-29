Понедельник, 29 Ноября 2021 16:50

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Армении Анной Луйо назвал приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Как сообщает пресс-служба правительства, в этой связи он указал на такие отрасли, как развитие инфраструктур, водная сфера и информационные технологии.

При этом Григорян подметил, что для Армении отношения с Францией всегда имели особенное значение. В этом контексте он высоко оценил поддержку, окзанную Францией во все сложные для нашей страны времена.

В свою очередь Посол подчеркнула, что приложит максимальные усилия для углубления и расширения армяно-французских взаимоотношений.

Согласно источнику, в ходе встречи стороны коснулись также вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этой связи Мгер Григорян подчеркнул роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Вместе с тем, собеседники коснулись возможностей разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе.

Отметим, что по данным Статкомитета РА, в январе- сентябре с.г. внешнеторговый оборот между Арменией и Францией составил $68.9млн., что выше показателя годовой давности на 8,9%. При этом экспорт возрос в 2.5 раза до $8.3 млн., при росте импорта на 1,2% до $ 60.6 млн.