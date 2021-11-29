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АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Армении Анной Луйо назвал приоритетные направления двустороннего сотрудничества. Как сообщает пресс-служба правительства, в этой связи он указал на такие отрасли, как развитие инфраструктур, водная сфера и информационные технологии.
При этом Григорян подметил, что для Армении отношения с Францией всегда имели особенное значение. В этом контексте он высоко оценил поддержку, окзанную Францией во все сложные для нашей страны времена.
В свою очередь Посол подчеркнула, что приложит максимальные усилия для углубления и расширения армяно-французских взаимоотношений.
Согласно источнику, в ходе встречи стороны коснулись также вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этой связи Мгер Григорян подчеркнул роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Вместе с тем, собеседники коснулись возможностей разблокирования транспортных и экономических коммуникаций в регионе.
Отметим, что по данным Статкомитета РА, в январе- сентябре с.г. внешнеторговый оборот между Арменией и Францией составил $68.9млн., что выше показателя годовой давности на 8,9%. При этом экспорт возрос в 2.5 раза до $8.3 млн., при росте импорта на 1,2% до $ 60.6 млн.
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|Палата представителей Австралии призвала правительство признать геноцид армян, ассирийцев и греков
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|В Русском драматическом театре им.К.Станиславского с аншлагом прошел вечер памяти Александра Григоряна
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|Эрдоган и Алиев продолжают проталкивать идею так называемого "Зангезурского коридора" на международных площадках
|Иран, Азербайджан и Туркмения заключили соглашение о своповых поставках газа
|В Тегеране приветствовали встречу Путин-Пашинян-Алиев
|Раиси Алиеву: Тегеран никогда не позволит, чтобы другие вмешивались в дела региона
|В Гюмри электропоезд сбил женщину
|Из КГД в губернаторы: Эдуард Ованнисян возглавил Армавирскую область
|В Армении коронавирус идет на спад, но сохраняется высокая летальность
|Мэрия Еревана выведет на транспортную линию 211 новых 8,6-метровых автобуса
|Путин Пашиняну: Россия очень дорожит стратегическим, союзническим характером отношений с Арменией
|Президент Армении призвал восстановить доверие к Всеармянскому фонду "Айастан"
|Сурен Папикян провел первое совещание с руководящим составом Минобороны, Вооруженных сил и Генштаба ВС
|Лукашенко и Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Руководители России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи в Сочи
|Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили встречу в Сочи
|Америабанк и Фонд ОПЕК заключили кредитное соглашение на $30 млн для развития устойчивой энергетики и малого бизнеса в Армении
|За этот год сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы: Путин на встрече с Пашиняном и Алиевым
|Не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана: Пашинян напомнил о военнопленных и других удерживаемых в Баку лицах
|Бюро "Ай дат" проведет конференцию своих комитетов и офисов в Ереване, Горисе и Степанакерте
|Алиев на встрече с Путиным назвал несистемными инциденты в зоне ответственности российских миротворцев
|Армянские ученные могут стать частью европейского научного сообщества
|Москва: Место для Грузии в формате "3+3" сохранится
|Рубен Варданян однозначно заявил о намерении начать политическую карьеру в Армении
|В Москве рассказали об ожиданиях от встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи
|Вице-спикер парламента Армении и посол Китая обсудили возможности расширения и углубления двусторонних отношений
|Прогноз: Сочинская повестка ограничится делимитацией и демаркацией
|Аналитик: Прогнозировать перспективы налаживания армяно-турецких отношений достаточно сложно
|В Минобороны Армении подтвердили информацию о передаче Азербайджаном армянской стороне двух граждан
|Посольство Армении осуждает дешевые и бесперспективные пропагандистские провокации азербайджанских организаций в Греции
|Азербайджан сообщил о передаче армянской стороне двух плененных
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Россию
|В Армении "нашли виновника" упущений в ходе боестолкновений 16 ноября
|В Турции вновь решили поучить Армению жизни
|Советник главы Минюста назначена Генсеком министерства
|Тюрколог: Сопротивление Армении агрессии тандема Турция - Азербайджан безальтернативно
|Аналитик: Брюссель - приглашение Еревана и Баку к разговору
|Анаит Аванесян: Ревакцинация - это не обязательное условие
|Польша передала в дар Армении 201 640 доз антиковидной вакцины AstraZeneca
|Ирановед: Проблемы в нашем регионе часто решаются, руководствуясь не правовыми документами, а на основании <исторической легитимности>
|В Армении прошли совместные армяно-российские военные учения
|ВТБ (Армения) запускает акцию по отправке переводов SWIFT в Российскую Федерацию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Петербурге прошла встреча спикера парламента Армении и Европейского регионального директора Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца
|Читать больше
|Взгляд из Тбилиси: Ответ на вопрос о причинах отказа Грузии от участия в “3+3” лежит на поверхности
|Политолог: Обеспокоенность Азербайджана ослаблением Турции ведет к укреплению позиций РФ
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|Аналитик: Прогнозировать перспективы налаживания армяно-турецких отношений достаточно сложно
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