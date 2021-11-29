Понедельник, 29 Ноября 2021 16:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида; жилые дома 1, 1/3, 4/3 на улице Багреванди и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилой дом 15 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 22/3, 118/1 на улице В.Папазяна, жилой дом 20 на улице Рубинянца, 19 на улице Райниса, жилой дом 44 на 14-ой улице Канакера, жилые дома 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, жилые дома 19, 19а на улице Давида Анахта, 62, 62/1 на улице Ульнеци, собственные дома 14-221 на улице Гапанцяна, 26-102 на улице Амо Сагяна, 1-14 на улице Алиханян, 11-52/2 на 15-й улице Канакера, школа N125 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-30, 29-62 на 2-ой улице, 1-46, 45-59 на 4-ой улице, 13-40 на 11-ой улице Нор Ареша; собственные дома 125-184, 130-138 /четные/ на улице Мурацана, жилые дома 24, 26, 28 на улице Низами, жилой дом 1 на улице Чехова, собственные дома на 14-ой улице Неркин Шенгавита, адреса на улицах Норагавита 1, 2, 6, собственные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1а,1б, 2, 4, 5, 6а, 6б в кв. “Г-3”, улицы 7, 11 в кв. “Силикян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-13։00 частично села Норабац и Геганист;

10։30-14։30 частично улицы Баграмяна, Матевосяна, Капутикян, Саакяна в городе Арташат;

10։30-16։00 частично улицы Дуряна, Ачаряна, Араза, Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Гая, Ханджяна, Саят-Нова, частично улица Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-17:00 частично частные дома Дзорахбюра; частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

в Гегаркуникской области:

11։00–12։00 община Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-16:00 улицы Джравазан, Зоравара Андраника и Шестакова в городе Алаверди.