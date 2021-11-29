Понедельник, 29 Ноября 2021 14:15

АрмИнфо. В Ереване начала свою работу Конференция офисов и комитетов АРФ "Ай дат".

Член Верховного органа Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн (АРФД), депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян в ходе своего приветственного слова констатировал, что конференция проходит в судьбоносный для Армении период, когда родина стоит перед серьезнейшими вызовами как внутренней, так и внешней безопасности.

"Мы вновь собрались, чтобы сопоставить и придать новый импульс нашей работать в ситуации, когда преобладающая часть Арцаха, которая является ядром нашей деятельности, находится под контролем врага. Но тяжелые времена наилучшим образом выявляют настоящих патриотов - национальные элиты. В этой связи следует с гордостью отметить, что ответственные друзья "Ай Дат", стиснув зубы и горе, в условиях повсеместного отчаяния даже на шаг не отступили от позиции отстаивания интересов армян", - отметил дашнакцакан, добавив, что сейчас Родина и естественно партия, переживают один из сложнейших этапов своей истории, но не единственный.

В этом ключе он напомнил, что на протяжении веков армянскому народу приходилось преодолевать такие ситуации, и ключ к их преодолению лежал в несоразмерном и более сильном ответе, кажущимся "невозможными" для многих.

"Геноцид армян1915 г., последующее провозглашение независимой государственности, упадок независимости и борьба Горной Армении, сопротивление Сюника, движение за признание геноцида в его различных проявлениях с 1960-х годов, борьба, которая также сыграла ключевую роль в повышении духа армянского народа и объединение диаспоры. Спитакское землетрясение и Карабахское движение, освобождение Арцаха, победа. Сейчас мы переживаем поражение, но это не коллективное поражение армянского народа, это результат деятельности группы людей, пришедших к власти. И все попытки ряда внутренних и внешних сил представить армянский народ слабым и непобедимым, неудавшимся, обреченным народом должны получить адекватный ответ", - отметил Сагателян, добавив, что века доказали: армянский народ в этом регионе всегда вел и будет вести экзистенциальную борьбу за сохранение этого маленького кусочка своей родины и независимой государственности.

По его словам, именно здесь АРФД есть что сказать и сделать со всем своим потенциалом. "Прежде всего, мы не должны мириться с потерей суверенитета и поражением, преодолеть унижения, начать управлять потерями и рисками, восстановить достоинство, преодолеть психологию неудачника и маленького государства, иметь национальную мечту и идти за ней. Ситуация в Армении должна быть изменена решительной волей народа и под руководством национальных сил. Сегодня Армения переживает серьезный системный кризис, заявления властей о том, что кризис закончился после выборов, - еще одна тщетная надежда. Кризис всё больше углубляется, приближаясь к точке невозврата. Нужны комплексные подходы, прежде всего, необходимо восстановить конституционность страны, организовать охрану границ страны. Исходя из новых реалий, разработать новую концепцию, провести системные реформы в сфере безопасности и экономики, образования. Необходимо повысить престиж и значение Армянской Апостольской Церкви", - отметил дашнакцакан, при этом подчеркнув, что до тех пор, пока действующий режим у власти тщетно представление каких-либо проектов по выводу страны из кризиса.

В этом ключе он подчеркнул, что сейчас приоритетным должно быть формирование сопротивления: врагу, действующим властям, которые идут на поводу противника, беззаконию, которое сегодня осуществляется в различных сферах общественной жизни.

"У армянского народа есть этот потенциал, чтобы встать с колена и прежде всего, это объединение десяти миллионов армян. Реконструкция Армении невозможна без диаспоры, а диаспора глубокая, многослойная, нужны новые подходы и общая повестка. Для этого необходимо: определение национальных целей, восстановление доверия, осуществление политики, поощряющей репатриацию, неизбежное участие армян диаспоры в государственном строительстве. Пропаганда пораженчества и оппортунизма в Армении не имеет будущего, будущее - это национальное, сильное, достойное государство, и нам здесь много предстоит сделать. Пожалуйста, продолжайте свою борьбу во имя Арцаха Армении.

Судьба Арцаха не предопределена, судьба Арцаха или Сюника не зависит от решения одного чиновника, судьба Арцаха и армянского народа в наших руках. Давайте не будем забывать: Арцах - это наше наследие, наша безопасность, наша независимость, наше естественное право на жизнь, Арцах - это наша земля и вода, а кровь - наша идентичность", - подытожил Сагателян.

Как ранее сообщало АрмИнфо, с 29 ноября по 3 декабря "Ай дат" проведет в Ереване, Горисе и Степанакерте конференцию своих комитетов и офисов. В конференции примут участие более 20 комитетов и офисов "Ай дат", а также около 50 представителей партийных органов АРФД.

Повестка конференции касается всех сфер деятельности армянских национальных комитетов и офисов, от путей достижения проармянского решения Арцахского конфликта в сложившейся ситуации до международного признания Геноцида армян, репараций, противодействия антиармянской деятельности азербайджано-турецкого тандема и др.