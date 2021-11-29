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АрмИнфо. Бывшему министру обороны Армении Давиду Тонояну еще на два месяца продлили арест
Как рассказал адвокат Тонояна Сергей Оганнисян, соответствующее решение суд вынес 27 ноября. При этом он добавил, что после получения решения суда, зашита его обжалует.
Напомним, что суд общей юрисдикции Еревана 30 сентября удовлетворил ходатайство следователя о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна сроком на два месяца. Тоноян вину не признает.
Тоноян был арестован в рамках расследуемого СНБ РА уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС. "В рамках вышеуказанного уголовного дела по подозрению в хищении в особо крупных размерах задержаны Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны РА в 2018-2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян.
В тот же день оба были привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста", - говорилось тогда в сообщении СНБ РА.
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|Давиду Тонояну еще на два месяца продлили арест
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|Руководители России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи в Сочи
|Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили встречу в Сочи
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|Бюро "Ай дат" проведет конференцию своих комитетов и офисов в Ереване, Горисе и Степанакерте
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|Москва: Место для Грузии в формате "3+3" сохранится
|Рубен Варданян однозначно заявил о намерении начать политическую карьеру в Армении
|В Москве рассказали об ожиданиях от встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи
|Вице-спикер парламента Армении и посол Китая обсудили возможности расширения и углубления двусторонних отношений
|Прогноз: Сочинская повестка ограничится делимитацией и демаркацией
|Аналитик: Прогнозировать перспективы налаживания армяно-турецких отношений достаточно сложно
|В Минобороны Армении подтвердили информацию о передаче Азербайджаном армянской стороне двух граждан
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|В Армении "нашли виновника" упущений в ходе боестолкновений 16 ноября
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|Советник главы Минюста назначена Генсеком министерства
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|Аналитик: Брюссель - приглашение Еревана и Баку к разговору
|Анаит Аванесян: Ревакцинация - это не обязательное условие
|Польша передала в дар Армении 201 640 доз антиковидной вакцины AstraZeneca
|Ирановед: Проблемы в нашем регионе часто решаются, руководствуясь не правовыми документами, а на основании <исторической легитимности>
|В Армении прошли совместные армяно-российские военные учения
|ВТБ (Армения) запускает акцию по отправке переводов SWIFT в Российскую Федерацию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Петербурге прошла встреча спикера парламента Армении и Европейского регионального директора Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца
|Матвиенко: Мы заинтересованы в мирном, стабильном Закавказье
|Экс-министр транспорта Армении: Дорога Горис-Капан никогда не проходила по территории Азербайджана
|АраратБанк объявил 26 ноября 2021 году акцию «Желтая пятница».
|Мария Захарова уклонилась от прямого ответа на вопрос, обращалась ли Армения за помощью к России или ОДКБ после эскалации ситуации на границе 16 ноября
|Москва: Международные перевозки по разблокированным маршрутам на Южном Кавказе будут осуществляться на основании нацзаконодательства каждого из сторон
|Захарова: Армения обращалась к России за посредничеством в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой
|Делегация Туркменистана участвовала на церемонии запуска новой региональной программы УНП ООН для Центральной Азии
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|Главы МИД Армении и Израиля обсудили вопросы, касающиеся армянского историко- культурного и религиозного наследия на Святой Земле
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