Понедельник, 29 Ноября 2021 13:03

АрмИнфо. Бывшему министру обороны Армении Давиду Тонояну еще на два месяца продлили арест

Как рассказал адвокат Тонояна Сергей Оганнисян, соответствующее решение суд вынес 27 ноября. При этом он добавил, что после получения решения суда, зашита его обжалует.

Напомним, что суд общей юрисдикции Еревана 30 сентября удовлетворил ходатайство следователя о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна сроком на два месяца. Тоноян вину не признает.

Тоноян был арестован в рамках расследуемого СНБ РА уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС. "В рамках вышеуказанного уголовного дела по подозрению в хищении в особо крупных размерах задержаны Давид Тоноян, занимавший пост министра обороны РА в 2018-2020 годах, а также директор организации-поставщика Давид Галстян.

В тот же день оба были привлечены в качестве обвиняемых в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста", - говорилось тогда в сообщении СНБ РА.