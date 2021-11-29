Понедельник, 29 Ноября 2021 13:01

АрмИнфо.Делегация во главе с председателем НС Алленом Симоняном участвует в Мадриде в 143-й четырехдневной Ассамблее Межпарламентского Союза (МС), проводимой под эгидой парламента Испании.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, в ходе своего выступления на конференции Симонян выразил благодарность своим испанским коллегам за отличную организацию конференции после двухлетнего перерыва и за теплый прием. Спикер парламента отметил, что в последние годы Армения и армянский народ сталкиваются с множеством внутренних и внешних вызовов. Симонян подчеркнул, что после бархатной революции 2018 года правительство РА начало широкомасштабные реформы во многих сферах в пользу демократических ценностей и принципов. Он добавил, что в Армении нет альтернативы демократии. Спикер НС выразил убеждение, что одним из серьезных вызовов развитию демократии является опасность дестабилизации и региональных конфликтов.

Коснувшись войны в Нагорном Карабахе, развязанной Азербайджаном и длившейся 44 дня, председатель НС подчеркнул необходимость поиска долгосрочного решения конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Говоря о послевоенных событиях Симонян напомнил участникам о встрече премьер-министра Армении и президента Азербайджана два дня назад в Сочи, на которой обсуждались пути стабилизации ситуации - разблокировка всех транспортных и коммуникационных средств, решение гуманитарных вопросов, включая возвращение армянских военнопленных и других удерживаемых лиц. Он обратил внимание на необходимость честного диалога, когда все вопросы могут быть решены без применения силы. Глава законодательного органа счел коррупцию одним из современных вызовов демократии, добавив, что борьба с ней является одним из главных приоритетов в Армении.

В выступлении также были затронуты вопросы молодежи, свободы медиа, прав женщин в Армении.

Завершая речь, председатель НС подчеркнул, что в стремительно меняющемся современном мире необходимо объединить усилия для противостояния новым вызовам демократии. Основные тезисы выступлений и дискуссий по повестке дня Ассамблеи построены вокруг современных вызовов демократии. Цель конференции - расширить коммуникативные возможности членов МС, способствуя развитию межпарламентских отношений.

В течение двух предыдущих дней конференции делегаты говорили об ослаблении общественного доверия к политическим системам, о функциях и решающей роли парламентов в условиях поляризации и распространения дезинформации через социальные сети.

Парламентарии обменялись мнениями об эффективном сотрудничестве с общественностью, инклюзивности и представительности процесса принятия решений. МС насчитывает более 120 государств-членов. Конференция также предусматривает принятие новой стратегии МС на 2022-2026 гг., цель которой переориентировать Ассамблею в тех сферах, где она может иметь наибольшее влияние и где необходим парламентский инструментарий. Стратегия устанавливает следующие политические приоритеты: меры по борьбе с изменением климата, демократия, права человека и гендерное равенство, мир и безопасность, устойчивое развитие.

Симонян на полях мероприятия также провел отдельную встречу с председателем Межпарламентского Союза (МС) Дуарте Пачеко.