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 Понедельник, 29 Ноября 2021 12:59
Алина Оганесян

В Русском драматическом театре им.К.Станиславского с аншлагом прошел вечер памяти Александра Григоряна

В Русском драматическом театре им.К.Станиславского с аншлагом прошел вечер памяти Александра Григоряна

АрмИнфо. В Ереванском русском драматическом театре им.К.С. Станиславского накануне с аншлагом прошел вечер памяти Александра Григоряна, (посвященный 85-летию Мастера), на котором собрались родные, близкие друзья, соратники, и почитатели творчества.

 

Александр Самсонович Григорян более полувека возглавлял Ереванский русский драматический театр им. К. Станиславского. Подобное в истории театра Армении, да и на всем постсоветском пространстве встречалось крайне редко. И в случае с Александром Самсоновичем это объяснялось непомерной любовью к искусству и театру, своеобразным символом которого он сегодня и является. Взяв в качестве девиза жизни выражение своего любимого педагога Ленида Вивьена "Ни дня без творчества", Александр Григорян поставил более 150 спектаклей, с которыми гастролировал по России, Украине, Беларуси, Молдове, Польше, Венгрии, Румынии и в других странах.

Как отметил на вечере его близкий друг, Народный артист РА, худрук Государственного театра им.Оганеса Абеляна Ваге Шахвердян, если посмотреть на гастрольну карту Русского драмтеатра в Ереване, вряд ли сейчас какой-нибудь другой театр в Армении сможет с ним сравниться. Он поблагодарил Александра Григоряна за сохранение театра, который, по словам артиста, обогащает армянскую театральную культуру.

 

Своими воспоминаниями о режиссере поделился и близкий друг семьи Григорян, председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян. Он рассказал о сложном периоде конца 80-х, начала 90-х, когда стоял вопрос существования русского театра в Армении. В этом контексте Акоп Казанчян подчеркнул роль Александра Григоряна, который с честью выстоял и сохранил театр до наших дней, не прерывая нить его истории, начавшейся еще в 1937 году.

 

"И сегодня я хочу поблагодарить его за сохранение этого театра. Быть талантливым - это одно, быть руководителем - совершенно другое. Мы все брали с него пример. Видя его энергию, азарт, по-другому шли в свои театры, по-другому хотели творить, по-другом жить", - отметил Казанчян.

 

На сцену поднялся и многолетний соратник Александра Самсоновича, композитор, заслуженный деятель искусств Армении Мартын Вартазарян. Композитор шутя признался, что работать с режиссерами, которые хорошо разбираются в музыке довольно сложно. За весь свой творческий путь Мартын Вартазарян написал музыку для более чем 150 спектаклей, из коих порядка 60-и только для Русского драмтеатра в Ереване. "Мне довелось работать с многими режиссерами, но с Александром Самсоновичем у меня были неподвластные словестным объяснениям отношения. Я благодарен ему, что он дал мне то, что словами объяснить невозможно", - сказал композитор. 

 

Директор Ереванского кукольного государственного театра им. Ованнеса Туманяна Рубен Бабаян назвал Александра Григоряна великим строителем театра. Делясь своими воспоминаниями, он подчеркнул, что Григорян был режиссером во всем. "Не  мог прожить ни минуты, чтобы что-то не поставить. И всегда это было современно, интересно, эмоционально. Его отношения со всеми - с друзьями, с семьей, соратниками, с правительством, недругами, это всегда была гениальная постановка, в центре которой был он", - подчеркнул Бабаян, призвав сохранить, заложенные Александром Григоряном традиции театра.

 

В ходе Вечера памяти режиссера, на котором были представлены фрагмены из его самых нашумевших спектаклей («Поминальная молитва», «Ханума», «Лунное чудовище», «Ревизор» и др.), с видеообращением выступили также российские драматурги Юрий Поляков и Александр Гельман, пьесы которых были поставлены Григоряном на сцене Русского драмтеатра.

 

В завершение мероприятия художественный руководитель Карен Нерсесян и директор Театра Марианна Мхитарян зачитали послание министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграма Думаняна по случаю юбилея Мастера и наградили медалью имени Александра Григоряна театральных деятелей Армении.

 

"Мы стараемся, опираясь на прошлое, двигаться вперед. Александр Самсонович для нас является маяком, и мы не имеем право предать его дело, стараемся двигаться только вперед, вперед и вперед", - сказал худрук Русского драмтеатра им. Станиславского.

 

Вечер памяти завершился видеорядом фрагментов из жизни Александра Григоряна, на фоне которого прозвучало стихотворение голосом самого Мастера. Зал и актеры театра стоя аплодировали великому режиссеру, артисту, чье имя навсегда будет увековечено в театральной истории Армении и постсоветского пространства.

 

Отметим, что Александр Самсонович Григорян родился 20 августа 1936 года. Окончил Ленинградский государственный институт кино (ныне Санкт-Петербургский). В 26 лет стал главным режиссером Смоленского театра. В 1966 году был приглашен в Армению и назначен главным режиссером Ереванского государственного русского театра им. К.С. Станиславского. С именем Александра Григоряна связаны лучшие постановки театра: «Маскарад» М. Лермонтова, «Ревизор» Н. Гоголя, «Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина, «Макбет» У. Шекспира, «Поминальная молитва» Г. Горина и др.

 

В 2000 году он стал лауреатом премии Станиславского, а в 2001 году - Международной театральной премии Смоктуновского. Удостоен звания Народного артиста Арм.ССР, Заслуженного деятеля искусств РФ, Государственной премии РА, награжден «Орденом Дружбы» Президента РФ. В 2010 году был удостоен звания академика Международной академии театра, в 2012 году – звания Почетного гражданина Еревана. В 2017 году был награжден медалью РА «За заслуги перед Отечеством» I степени. В апреле того же года Григорян поставил спектакль «Кабы воля была» по пьесе А. Островского «Гроза», ставший последней работой мастера. В этом же году оборвалась его жизнь.


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