Понедельник, 29 Ноября 2021 11:38

АрмИнфо. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал прошедшие 26 ноября переговоры президентов России, Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, отметил посредническую роль Москвы, говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.

"Генеральный секретарь приветствует трехстороннюю встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации 26 ноября и принимает к сведению их совместное заявление. Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога", - заявил Хак, передает РИА Новости.

По его словам, генеральный секретарь воодушевлен возобновлением прямого взаимодействия на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном и тем, что они вновь подтвердили намерение полностью исполнять положения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Как отметил Хак, Гутерреш также приветствовал, что Баку и Ереван вновь подтвердили намерение предпринимать конкретные шаги для повышения стабильности в регионе.

"Также генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Баку и Ереван разрешать противоречия посредством диалога во всех форматах, в том числе под эгидой Минской группы ОБСЕ", - заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак.

По словам Хака, генсек подтверждает принципиальную позицию ООН о том, что "прочный мир может быть достигнут только посредством диалога, и настоятельно призывает стороны решать остающиеся вопросы с помощью всех доступных форматов, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

"ООН готова поддержать все такие усилия, в том числе путем оказания гуманитарной помощи, помощи в восстановлении и миростроительстве "на земле", - указал Хак.

В Сочи 26 ноября состоялась встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Нагорного Карабаха.