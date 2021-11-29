Понедельник, 29 Ноября 2021 11:38

АрмИнфо.Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев продолжают проталкивать идею так называемого "Зангезурского коридора" (транспортный коридор через Сюникскую область Армении - ред.) на международных площадках.

Так, Эрдоган, выступая на открытии 15-го саммита Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде заверил, что региональное и международное сотрудничество имеет критическое значение для борьбы с терроризмом.

"Важно определить, как мы можем получить больше пользы от нашей организации с точки зрения укрепления экономического сотрудничества. Дорожная карта, необходимая для достижения наших общих целей, включена в концепцию до 2025 года. Ашхабадский План совместных действий, который будет подписан сегодня, мы рассматриваем как документ, подчеркивающий нашу твердую волю в этом направлении. Мы должны эффективнее использовать высокий потенциал, которым обладает наша география площадью 8 млн квадратных километров и численностью населения около 500 млн человек. Мы должны активизировать наши усилия, чтобы довести объем торговли до уровня 100 млрд долларов. В этом контексте необходимо в первую очередь ввести в действие торговое соглашение ЭКОТА, которое входит в число стратегических целей документа "Видение ОЭС - 2025", - отметил турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что в условиях пандемии вновь возросло значение региональных и глобальных транспортных сетей.

"Наши усилия по развитию транспортной инфраструктуры и возрождению современного Шелкового пути в нашем регионе не ослабевают. Реализуемая при активном участии Турции инициатива Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море и железнодорожная линия Баку - Тбилиси - Карс являются наиболее конкретными проявлениями наших усилий в этом направлении. Очевидна также значимость "Зангезурского коридора", который установит прямое дорожное сообщение между нашей страной и регионом", - сказал Эрдоган, при этом заверив, что "освобождение" (оккупацию территории Арцаха и Армении - ред.) Азербайджаном территорий открыло возможности для установления устойчивого мира и стабильности в регионе. Эрдоган высоко оценил проекты, которые Азербайджан реализует для повышения благосостояния в регионе.

"Эти шаги поддержат усилия по нормализации в регионе. Турция продолжит поддерживать Азербайджан в этом процессе. Очень важно, чтобы наша организация проявляла полную солидарность с Азербайджаном", - сказал Эрдоган.

Эрдоган отметил жизненно важное значение регионального и международного сотрудничества в борьбе с терроризмом. "Мы должны вести борьбу с террористическими организациями, не ставя различий между ними. По мере очищения региона от таких организаций как PKK, YPG [сирийское крыло PKK], FETO [организация Фетуллаха Гюлена], ДЕАШ, ускорится процесс наступления спокойствия, стабильности, а также экономического развития. В этой связи очень важно действовать против всех форм терроризма в рамках солидарности", - подытожил Эрдоган, забыв, о том, что одним из активных спонсоров террористов являются именно турецкие власти, которые поддерживают террористов наемников как в Сирии сегодня, так и перебрасывали их же в зону нагорно-карабахского конфликта осенью прошлого года.

В свою очередь Алиев заверил, что так называемый "Зангезурский коридор" становится реальностью. "Эта новая транспортная инфраструктура станет важной составляющей коридоров Восток - Запад и Север - Юг", - сказал Алиев, выразил уверенность в том, что страны - члены ОЭС будут пользоваться Зангезурским коридором.

Очередной, 15-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) проходит в воскресенье, 28 ноября, в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в организации.

По инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова датой проведения очередного саммита организации выбрано 28 ноября, когда отмечается День ОЭС.

В ходе встречи на высшем уровне лидеры стран обменяются мнениями по актуальным и ключевым темам регионального экономического сотрудничества на пространстве ОЭС.

По итогам саммита ожидается принятие итоговой Декларации. Предыдущий саммит ОЭС был организован в формате видеоконференции 4 марта текущего года.

ОЭС - региональная межгосударственная экономическая организация. Образована в 1985 году и объединяет 10 государств - Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Туркменистан, Турцию, Таджикистан и Узбекистан, передает Анадолу.