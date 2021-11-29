Понедельник, 29 Ноября 2021 11:18

АрмИнфо.Тегеран никогда не позволит, чтобы другие вмешивались в дела региона. Об этом в Ашхабаде на полях 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заявил президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время встречи Раиси отметил, что официальные лица двух стран - на уровне вице- премьеров, министров иностранных дел - уже провели хорошие переговоры. "Я уверен, что такие встречи, контакты, обсуждения внесут вклад в развитие отношений между двумя странами", - подчеркнул он.

По его словам, вопросы, которые возникают в отношениях двух стран, можно решить такими контактами и визитами. "Наши отношения с Азербайджаном это не только отношения соседей, это отношение наших сердец", - указал президент Ирана, передает ИРНА.

"Мы никогда не позволим, чтобы другие вмешивались в наши отношения. Мы должны сами решать наши вопросы, продвигать отношения, должны совместно работать, чтобы углублять взаимовыгодное сотрудничество. Имеющийся опыт показывает, что когда мы сами обсуждали наши вопросы, мы большинство из них смогли решить и преодолеть преграды", - добавил президент ИРИ.

Раиси также напомнил, что в вопросе Нагорного Карабаха у Тегерана "была открытая и однозначная позиция". "От верховного руководителя, до чиновников госструктур все придерживались позиции, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена", - добавил иранский президент.

Азербайджанский президент, в свою очередь, сказал, что Азербайджан придает большое значение отношениям с Ираном. "Это наша первая встреча. Уверен, что эта встреча придаст сильный толчок азербайджано-иранским связям", отметил Алиев.

Кроме того, президенты обсудили международный транспортный коридор Север-Юг, а также сотрудничество в рамках так называемого "Зангезурского транспортного коридора". Было отмечено, что создание так называемого "Зангезурского коридора" выгодно и Ирану.

Также было обсуждено создание энергокоридора Азербайджан, Россия, Иран, обменялись мнениями по сотрудничеству в рамках международных организаций, расширения торгово-экономических связей.