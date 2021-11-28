Воскресенье, 28 Ноября 2021 00:32

АрмИнфо.27 ноября в районе 18:10 следующий маршрутом Гюмри-Ереван электропоезд при выходе со станции назначения, в районе так называемого «строймаша» города Гюмри наехал на человека.

Машинист электропоезда ЭП2Д в сумерках разглядел препятствие на путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось по причине длинного тормозного пути. Скорость электропоезда под 100 км/ч. На месте происшествия было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается.

Поезд ЭП2Д оборудован системой «черного ящика», что поможет следствию выявить полную картину происшедшего. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности нахождения вблизи железнодорожной инфраструктуры.