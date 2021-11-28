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АрмИнфо.27 ноября в районе 18:10 следующий маршрутом Гюмри-Ереван электропоезд при выходе со станции назначения, в районе так называемого «строймаша» города Гюмри наехал на человека.
Машинист электропоезда ЭП2Д в сумерках разглядел препятствие на путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось по причине длинного тормозного пути. Скорость электропоезда под 100 км/ч. На месте происшествия было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается.
Поезд ЭП2Д оборудован системой «черного ящика», что поможет следствию выявить полную картину происшедшего. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности нахождения вблизи железнодорожной инфраструктуры.
|В Гюмри электропоезд сбил женщину
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|Президент Армении призвал восстановить доверие к Всеармянскому фонду "Айастан"
|Сурен Папикян провел первое совещание с руководящим составом Минобороны, Вооруженных сил и Генштаба ВС
|Лукашенко и Алиев обсудили взаимоотношения Азербайджана с ОДКБ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Руководители России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление по итогам трехсторонней встречи в Сочи
|Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили встречу в Сочи
|Америабанк и Фонд ОПЕК заключили кредитное соглашение на $30 млн для развития устойчивой энергетики и малого бизнеса в Армении
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|Москва: Место для Грузии в формате "3+3" сохранится
|Рубен Варданян однозначно заявил о намерении начать политическую карьеру в Армении
|В Москве рассказали об ожиданиях от встрече лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи
|Вице-спикер парламента Армении и посол Китая обсудили возможности расширения и углубления двусторонних отношений
|Прогноз: Сочинская повестка ограничится делимитацией и демаркацией
|Аналитик: Прогнозировать перспективы налаживания армяно-турецких отношений достаточно сложно
|В Минобороны Армении подтвердили информацию о передаче Азербайджаном армянской стороне двух граждан
|Посольство Армении осуждает дешевые и бесперспективные пропагандистские провокации азербайджанских организаций в Греции
|Азербайджан сообщил о передаче армянской стороне двух плененных
|Пашинян с рабочим визитом отбыл в Россию
|В Армении "нашли виновника" упущений в ходе боестолкновений 16 ноября
|В Турции вновь решили поучить Армению жизни
|Советник главы Минюста назначена Генсеком министерства
|Тюрколог: Сопротивление Армении агрессии тандема Турция - Азербайджан безальтернативно
|Аналитик: Брюссель - приглашение Еревана и Баку к разговору
|Анаит Аванесян: Ревакцинация - это не обязательное условие
|Польша передала в дар Армении 201 640 доз антиковидной вакцины AstraZeneca
|Ирановед: Проблемы в нашем регионе часто решаются, руководствуясь не правовыми документами, а на основании <исторической легитимности>
|В Армении прошли совместные армяно-российские военные учения
|ВТБ (Армения) запускает акцию по отправке переводов SWIFT в Российскую Федерацию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Петербурге прошла встреча спикера парламента Армении и Европейского регионального директора Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца
|Матвиенко: Мы заинтересованы в мирном, стабильном Закавказье
|Экс-министр транспорта Армении: Дорога Горис-Капан никогда не проходила по территории Азербайджана
|АраратБанк объявил 26 ноября 2021 году акцию «Желтая пятница».
|Мария Захарова уклонилась от прямого ответа на вопрос, обращалась ли Армения за помощью к России или ОДКБ после эскалации ситуации на границе 16 ноября
|Москва: Международные перевозки по разблокированным маршрутам на Южном Кавказе будут осуществляться на основании нацзаконодательства каждого из сторон
|Захарова: Армения обращалась к России за посредничеством в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой
|Делегация Туркменистана участвовала на церемонии запуска новой региональной программы УНП ООН для Центральной Азии
|Захарова: Москва делает всё, чтобы предпринимались шаги по налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе
|Сейран Оганян: Сегодня делимитация границы с Азербайджаном осуществляется на крови армянских солдат
|Главы МИД Армении и Израиля обсудили вопросы, касающиеся армянского историко- культурного и религиозного наследия на Святой Земле
|Правительство Армении дало добро: из госбюджета будет выделено около $180 тыс. на новый автомобиль для Алена Симоняна
|Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров СМИД ОБСЕ в Стокгольме
|Если мы потеряем Арцах, то закроем последнюю страницу в нашей истории: Легендарному Монте сегодня исполнилось бы 64 года
|Финансовое содействие Армении Арцаху за 2021 год достигло около $415 млн.
|Минздрав: В Армении подтвердилось 592 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 1 217 человек, скончалось 40
|Грузия официально заявила России об отказе от участия в формате "3+3"
|«ЮКЖД» вкладывает в развитие кадрового и гуманитарного потенциала – интервью
|ЕС и ВОЗ подарили Медцентру "Сурб Григор Лусаворич" ультрасовременный рентгеновский аппарат для профилактики COVID-19
|Российский востоковед: Агрессивная внешняя политика Турции и её президента не только не изменится, но и ещё больше возрастет
|Экс-посол Армении в Иране стал помощником Пашиняна
|Экс-губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян назначен вицепремьером правительства Армении
|Читать больше
|Прогноз: Сочинская повестка ограничится делимитацией и демаркацией
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