Суббота, 27 Ноября 2021 17:17

АрмИнфо.В Армении за минувшие сутки было проведено 6631 тестов, выявлено 517 новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно сообщению Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, в общей сложности, на утро 27 ноября в стране зарегистрировано 337 522 инфицированных коронавирусом. На лечении находится 14 579 лиц пациента (за сутки показатель уменьшился на 919). Выздоровели 314 020 человек (1 403 за сутки), скончались 7 485 пациентов (26 человек за прошедшие сутки).

Число граждан, инфицированных коронавирусом, но скончавшихся по формулировке "из- за иных болезней" достигло 1 438 (7 - за последние сутки). Таким образом, общее число смертей достигло 8923. В целом, в стране проведено 2 348 877 тестов с момента вспышки пандемии.