Суббота, 27 Ноября 2021 17:16

АрмИнфо. Мэрия Еревана выведет на городскую транспортную линию 211 новых 8,6- метровых автобуса. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил градоначальник Айк Марутян.

"Рад сообщить, что через несколько дней мы увидим на улицах столицы наши новые городские автобусы, которые войдут в маршрут в несколько этапов. Эти 211 8,6-метровых автобусов были закуплены на средства городского бюджета Еревана. Естественно, мы продолжаем транспортную реформу, уже готовим тендер на закупку новой партии автобусов", - отметил мэр Еревана.

Стоит также заметить, что 14 сентября с.г. на первом заседания 7-ой сессии Совета старейшин Еревана мэр армянской столицы Айк Марутян сообщил, что в Ереване в ближайшее время будет внедрена единая система электронных платежей за проезд в транспорте, которая позволит оплачивать банковскими картами, смартфонами и другими средствами. По его словам, требование оплаты только 100-драмовыми монетами в новых маленьких автобусах также является одной из особенностей переходного периода. Тендер на программу уже объявлен.