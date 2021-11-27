Суббота, 27 Ноября 2021 17:13

АрмИнфо. Под председательством президента РА, главы Попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан" Армена Саркисяна 27 ноября состоялось 30-е заседание Попечительского совета Всеармянского фонда.

Как сообщает пресс-служба президента РА, открывая заседание, Саркисян отметил, что оно проходит в сложный период, полный испытаний и вызовов: в лице развязанной Азербайджаном войны против Арцаха, военной агрессии против суверенной территории Армении, а также последствий эпидемия.

"К сожалению, у нас есть потери, пропавшие без вести, пленники. Предлагаю минутой молчания почтить память наших соотечественников, погибших за безопасность и за защиту Родины, а также скончавшихся от эпидемии, еще раз выразить соболезнования их родным и близким:

Пожелаем терпения семьям пленных и пропавших без вести, и впредь прилагая все усилия, чтобы вернуть пленников и найти пропавших без вести ...", - отметил глава государства.

Вместе с тем он констатировал, что вышеуказанные события, естественно, также сказались на деятельности Всеармянского фонда "Айастан" как в Армении, так и в Арцахе.

По его словам, направления работы фонда были подвергнуты непредвиденным корректировкам в связи с ситуацией, о чем будет проинформировано в ходе сегодняшнего заседания.

"Как председатель попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан", как президент Республики Армения, как спонсор фонда, как армянин, я чувствую боль от слов недоверия. Рассчитываю, что результаты соответствующих исследований прольют свет на ситуацию и послужат созданию атмосферы доверия. Фонд прошел долгий и трудный путь, он должен делать все, чтобы исправить ошибки и недостатки, восстановить доверие.

Пришло время модернизировать фонд. Необходимо принять новый образ мышления, широко использовать новые технологии, найти новые организационные модели.

Хочу искренне поблагодарить всех наших соотечественников, меценатов и благотворителей. И я рад, что на недавнем телемарафоне было собрано существенное количество денег. Желаю всем нам продуктивной работы и конструктивных дискуссий", - отметил Саркисян.

По благословению архиепископа Натана Оганесяна совет приступил к обсуждению вопросов повестки дня, первым из которых был бюджет 2020 года, собранный в рамках общенационального марафона "Мы - наши границы". Отчет-исследование о целевом использовании денежных средств, пожертвованных Республике Армения по девяти контрактам в период с 8 октября по 1 ноября 2020 года.