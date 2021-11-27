Суббота, 27 Ноября 2021 17:11

АрмИнфо.В административном комплексе Минобороны РА под председательством министра обороны Сурена Папикяна прошло совещание с участием руководящего состава Минобороны, Вооруженных сил и Генштаба ВС.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, министр обороны подчеркнул важность продолжения стартовавших в армии широкомасштабных реформ и обеспечения эффективности процесса, заверив, что политическое руководство страны твердо намерено поддержать любой шаг, необходимый для повышения боеспособности вооруженных сил.

Вместе с тем Сурен Папикян потребовал приложить максимум усилий для решения дисциплинарных вопросов в Вооруженных силах. Министр обороны также указал на важность повышения привлекательности военной профессии, а также акцентирования внимания на заботу государства об офицере, выразив уверенность, что в обозримом будущем в этом направлении будут предприняты серьезные шаги.

В завершение встречи министр обороны дал соответствующие поручения, связанные с организацией боевого дежурства, решением текущих проблем и предстоящими программами.