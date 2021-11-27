Суббота, 27 Ноября 2021 00:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида, бывшее здание министерства энергетики (односторонне), министерство Иностранных дел (односторонне), компания ‘Меллат банк”, жильцы-абоненты на улицах Сари Тага 13-28 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 15 на улице Ханджяна, жилые дома 4, 6 на переходе Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 40 в 1-ом квартале Давташена, “Хуйси Аван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 74 на улице А.Аветисяна, жилой дом 10/6 на улице Вагаршяна, жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, адрес 1/1 N49 на пр. Комитаса, собственные дома 1-14 на улице Алиханяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Арагаца, 9 Мая, собственные дома на 1-ой улице Кохба, жилые дома 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Аргаванд;

10։00-14։00 частично кварталы 3, “Нор”, мэрия, компания ‘Веон Армения”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:30-14:00 частично села Джрашен и Мхчян;

10:30-16:00 жилые дома 91 на улице Орбели, 83 на улице Исакова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

11:00-13:00 частично село Мргавет; села Араксаван и Овташен;

13:00-16:00 частично село Нор Харберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Гаям Ханджяна, Саят-Нова, частично улица Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-14:00 абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к общине Бюрегаван, квартал “Айренадардз”, частично абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к общине Арзни, ООО “Шнгл”, “Мардунц”, “Алмакар”, “Линда”, птицефабрика “Арзни”, собственники “А.Пештималджян”, “М.Карапетян”, ‘Ереван Лада”, садоводческая компания и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Дзорахбюра; квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис.