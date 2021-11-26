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 Пятница, 26 Ноября 2021 22:27

Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили встречу в Сочи

Путин, Алиев и Пашинян высоко оценили встречу в Сочи

АрмИнфо. «Мы сегодня поработали очень конструктивно, это был глубокий анализ ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, отдали должное работе наших российских миротворцев, пограничников, тех специалистов, которые занимаются разминированием, обеспечивают возвращение людей к постоянным местам проживания», заявил сегодня по окончании трехсторонней встречи с главами Армении и Азербайджана  Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сказал глава Российского государства: «Хотел бы отметить так же и то, что мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый – это создание до конца этого года механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Никаких препятствий для создания этих механизмов нет.   

Второе, на что хотел бы обратить внимание. Есть очень важный чувствительный момент, связанный с вопросами гуманитарного характера. И здесь мы тоже заметно продвинулись вперед.

И наконец, третье. Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера. О развитии экономических связей и прежде всего в качестве первого шага о разблокирования транспортных коридоров. Это касается и железной дороги и автомобильных сообщений. Я думаю, что здесь мы должны поблагодарить наших вице-премьеров, которые работают над этими вопросами в течение уже довольно долгого времени. На следующей неделе, и это наша очередная договоренность, они соберутся в Москве для того, чтобы подвести некоторые итоги и объявить о принятых решениях, которые мы сегодня согласовали.

Ильхам Алиев в свою очередь сказал: «Прошёл год после известного Трехстороннего заявления. которое положило конец войне между двумя странами и этот год мы можем охарактеризовать в целом позитивно. Хотел бы еще раз, пользуясь возможностью, выразить благодарность вам Владимир Владимирович, также министерству обороны Российской Федерации за миротворческую деятельность в Карабахе. За этот год серьезных инцидентов в зоне ответственности российских миротворческих сил не было. И конечно же за этот год произошло очень много важных событий, мы уже второй раз встречаемся в таком формате, в начале года и завершая этот год и не хочу повторяться о том, что сказал Владимир Владимирович о вопросах делимитации, демаркации, разблокирования транспортных артерий.

Сегодня состоялся очень обстоятельный и, я бы сказал, искренний разговор по этим вопросам. Мы открыто обсуждали наши планы, открыто обсуждали вопросы, вызывающие беспокойство у обеих сторон. Главное, что те решения, которые мы приняли, в деле урегулирования споров, разногласий, думаю будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой. Также, как отметил Владимир Владимирович, обсуждались вопросы гуманитарного характера. Азербайджан всегда последовательно выступал за соблюдение всех гуманитарных норм, будь то во время введения боевых действий, будь то после. Должен сказать, что после окончания военных действий более 100 задержанных армянских военнослужащих были переданы армянской стороне. В том числе один был передан сегодня утром – раненный военнослужащий, которому была оказана медицинская помощь азербайджанскими врачами, а так же одно гражданское лицо, которое, потеряв дорогу, заблудилось на нашей территории. То есть мы всегда исходили из верховенства принципа гуманизма и намерены и дальше продолжать работу в этом направлении. Так ис армянской стороны мы видим настрой на создание предпосылок для того, чтобы ситуация в регионе была более предсказуемой.

Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия и думаю, что в таком формате мы именно достигаем своих целей.

Россия для Азербайджана это друг, стратегический партнер, даже я бы сказал, что больше чем стратегический партнер и уровень доверительный между Азербайджаном и Россией в том числе способствует тому, чтобы мы находили развязки с Арменией по самым чувствительным   вопросам. Думаю, что итогом нашей встречи будут хорошие результаты, которые не заставят себя ждать и ситуация в регионе будет более безопасной и предсказуемой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что встреча  была очень позитивная, состоялся позитивный разговор. «Мы обсудили фактически все вопросы повестки. Это не была встреча для того чтобы утаивать проблемы, это была встреча, где мы открыто обсудили все вопросы и хочу отметить очень позитивно, что по многим вопросам мы уточнили позиции и оказалось, что по некоторым вопросам у нас нет никаких разночтений, как казалось до этой встречи.

Я хочу сказать, что действительно по вопросу открытий всех транспортных и экономических коммуникаций  в регионе мы зафиксировали, что у нас общее представление, как эти коммуникации будут работать. Тема старта процесса демаркации и делимитации – это не новая тема, мы обсудили этот вопрос. Мы еще приняли трехстороннее заявление, где мы зафиксировали, что до этого надо создать необходимые условия, то есть создать какие-то механизмы безопасности и стабильности на границе между Арменией и Азербайджаном. И конечно были затронуты еще гуманитарные вопросы и я тоже, в общем, оцениваю сегодняшний разговор и сегодняшнюю встречу очень позитивно и хочу еще раз поблагодарить нашего стратегического союзника – Российскую Федерацию за инициативу.

Я думаю, что вот если на базе этой встречи удастся создать некую динамику нашего разговора, то можно ожидать и конкретных результатов. Я подтверждаю готовность Армении и правительства Армении, которое получило мандат от народа Армении, на открытие эры мирного развития для нашей страны, для нашего региона и мы нацелены на это. И конечно же сегодняшняя встреча пошла на пользу реализации этой повестки.

В своем заключительном слове Владимир Путин еще раз подчеркнул, что встреча была в высшей степени полезной, своевременной. «И мы, как уже было сказано, подписали заявление по результатам нашей совместной работы. Общественность и средства массовой информации могут с этим заявлением ознакомиться. В нем более подробно изложено то, чем мы занимались и о чем договорились».

Владимир путин преподнес армянским и азербайджанским друзьям подарок – оливковую ветвь, которая символизирует мир и благополучие. «Я очень рассчитываю на то, что сегодняшние договоренности будут исполняться и создадут условия для следующих шагов в деле нормализации отношений на Южном Кавказе в целом», сказал Президент России.

Как передает Интерфакс, золотая оливковая ветвь, которую Путин подарил руководителям Азербайджана и Армении, выполнена в двух экземплярах на заказ. На массивном деревянном основании с подписью "Сочи 26 ноября 2021 года" закреплена позолоченная ветвь оливы. Она символизирует мир, победу, радость, изобилие, чистоту, целомудрие и бессмертие. "Это благословенное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях", - пояснили в протоколе российского президента. 


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