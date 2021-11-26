Пятница, 26 Ноября 2021 20:22

АрмИнфо.Америабанк и Фонд международного развития ОПЕК (Фонд ОПЕК) подписали соглашение о долгосрочном первоочередном займе на сумму $30 млн для поддержки развития частного сектора в Армении.

И как отмечается в сообщении Банка, кредитное соглашение соответствует приверженности партнеров цели устойчивого развития (ЦУР) ООН 7 - Доступная и чистая энергия, и ЦУР 8 - Достойная работа и экономический рост.

В сообщении отмечается, что порядка 50% займа будет направлено на финансирование малых и средних предприятий, обеспечивая доступ к финансам и позволяя предприятиям получать необходимые средства для развития своего бизнеса, создания и сохранения рабочих мест. Другая половина займа будет направлена на поддержку зеленых проектов, повышение энергоэффективности и сокращение углеродных выбросов в Армении.

Помощник генерального директора по операциям с частным сектором и торговому финансированию Фонда ОПЕК Тарек Алнассар заявил: "Мы рады продолжить наше успешное партнерство с Америабанком с новым проектом для финансирования малого и среднего бизнеса, энергоэффективности и возобновляемой энергетики в Армении. Наш новый кредит поможет обеспечить малые и средние предприятия оборотным капиталом, будет способствовать энергетической и экономической устойчивости".

Генеральный директор Америабанка Артак Анесян прокомментировал: "Хочу выразить благодарность Фонду ОПЕК за плодотворное сотрудничество. Финансирование малых и средних предприятий - одно из наших стратегических направлений, и мы рады снова объединить усилия, чтобы предложить долгосрочное финансирование нашим клиентам из сферы малого бизнеса. В соответствии с нашей зеленой стратегией средства будут в первую очередь направлены на проекты по повышению энергоэффективности, что позволит еще больше снизить воздействие деятельности Америабанка на окружающую среду".

В сообщении упоминается, что Фонд ОПЕК и Америабанк сотрудничают с 2015 года, успешно внося свой вклад в экономику Армении через финансирование малого и среднего бизнеса и механизмы торгового финансирования. Первый кредитный договор на сумму $20 млн был нацелен на содействие развитию малых и средних предприятий в Армении в различных отраслях, в том числе в сферах оптовой торговли, производства, пищевой промышленности и гостиничного бизнеса. Второй кредит на сумму $25 млн, предоставленный в рамках операций по торговому финансированию Фонда ОПЕК, помог расширить международный торговый портфель Америабанка. В рамках обоих кредитов было предоставлено финансирование более чем 130 предприятиям в Армении.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк лидирует по активам - 1.1 трлн драмов (и это единственный триллионный рубеж на банковском рынке), по кредитным вложениям - 649.2 млрд драмов, по общему капиталу - 124.1 млрд драмов, по общим обязательствам - 954.8 млрд драмов, по чистой прибыли за 9 месяцев - 14.5 млрд драмов. Помимо этого Америабанк входит в TOP-3 по корпоративному и розничному кредитованию, по срочным вкладам, по привлечениям от международных структур, а по обязательствам до востребования занимает первенство. По кредитованию отраслей экономики Америабанк также занимает лидирующие места в первой тройке, с основным акцентом финансирования на субъектов МСБ и промсектора, куда направлено в общей сложности около 40% кредитного портфеля банка. Примечательно, что на сегодняшний день Америабанк является единственным банком Армении, в составе мажоритарных акционеров которого состоят институциональный инвестор в лице Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD) и Азиатский банк развития (ADB).

Отметим, что Америабанк является крупнейшим банком Армении по ключевым показателям, быстрорастущим бизнесом с особым акцентом на зеленое финансирование. С 2009г банк профинансировал проекты в области возобновляемых источников энергии на сумму более $250 млн, включая солнечную, фотоэлектрическую и ветровую энергию. Америабанк - динамично развивающийся банк, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Америабанк - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете. Согласно последним результатам, Америабанк является крупнейшим банком Армении, активы которого превышают 1 триллион драмов.

Фонд международного развития ОПЕК - единственное учреждение по финансированию развития с глобальными полномочиями, которое предоставляет финансирование от стран-членов исключительно странам, не являющимся членами. Фонд ОПЕК сотрудничает с развивающимися странами и международными партнерами с целью стимулирования экономического и социального роста в странах со средним и низким уровнем дохода. Фонд ОПЕК был учрежден странами-членами ОПЕК в 1976 году с определенной целью: стимулировать развитие, укреплять сообщества и расширять возможности людей. Работа Фонда ориентирована на людей и направлена на финансирование проектов, которые удовлетворяют основные потребности, такие как продукты питания, энергия, инфраструктура, занятость (особенно в отношении микро, малых и средних предприятий), чистая вода и санитария, здравоохранение и образование. На сегодняшний день Фонд ОПЕК выделил более $22 млрд на проекты развития в более чем 125 странах с ориентировочной общей стоимостью проектов в $187 млрд.