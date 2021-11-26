Пятница, 26 Ноября 2021 19:02

АрмИнфо.За год после подписания заявлений от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года сделано немало в вопросе прекращения огня и восстановления нормальной жизни в зоне карабахского конфликта. Об этом сказал президент России Владимир Путин 26 ноября в ходе трехсторонней встречи с премьер- министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Российский лидер поблагодарил Пашиняна и Алиева за то, что они откликнулись на предложение приехать в РФ для того, чтобы подвести итоги той работы, которая была проведена за год после подписания трехстороннего заявления в ноябре 2020 года. Затем достигнутые договоренности были подтверждены в январе текущего года, добавил президент РФ. "За этот год сделано немало, к сожалению, не все вопросы урегулированы. Я знаю и об инцидентах на границе, трагических инцидентах, когда с обеих сторон люди гибнут и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем", - сказал Владимир Путин.

Вместе с тем, как указал президент Путин, в целом, за год сделано немало. "Во-первых, никаких крупномасштабных боевых действий не происходит, что уже само по себе очень хорошо. За это время при содействии российской стороны проведена большая работа по возвращению беженцев - 53 тысяч человек вернулись к местам постоянного проживания", - отметил он.

Помимо этого, создана хорошая мониторинговая группа, работает российский контингент, по оценкам с обеих сторон, достойно. Обеспечивает безопасные условия жизни для людей. Работает и функционирует российско-турецкий центр за прекращением огня. Самое главное, по словам Владимира Путина, созданы условия для будущей нормальной жизни - вот что важно.

Глава РФ коснулся деятельности трехсторонней рабочей группы на уровне вице- премьеров России, Армении и Азербайджана. "Мне коллеги докладывали о том, как идет работа. Не просто, но, тем не менее, эта работа находится в продвинутом состоянии, и есть основания полагать, что в ближайшее время сможем не только подтвердить работу соответствующей группы по разблокированию транспортных коммуникаций, но и принять соответствующие - необходимые для всех решения. Мне кажется, что в этом, собственно говоря, и состоит цель все наших усилий, а именно, чтобы создать условия для возрождения региона. Для того, чтобы люди могли чувствовать себя, во-первых, в безопасности, а во-вторых, могли бы нормально заниматься хозяйственной деятельностью, развивать экономику. Все это, безусловно должно благоприятно отразиться на уровне жизни граждан обеих стран", - заявил президент РФ.

По словам Владимира Путина, для России это также имеет большое значение, ведь у нее особый характер отношений с Арменией и Азербайджаном, глубокие исторические связи. "Не хотелось бы, чтобы они разрушались, а наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать", - отметил российский лидер.