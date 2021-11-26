Пятница, 26 Ноября 2021 18:03

АрмИнфо.Бюро "Ай дат" проведет в Ереване, Горисе и Степанакерте конференцию своих комитетов и офисов.

Как сообщает пресс-служба "Ай дат", мероприятие организовывается Центральным комитетом АРФД, и пройдет с 29 ноября по 3 декабря.

В конференции примут участие более 20 комитетов и офисов "Ай дат", а также около 50 представителей партийных органов АРФД.

Повестка конференции касается всех сфер деятельности армянских национальных комитетов и офисов, от путей достижения проармянского решения Арцахского конфликта в сложившейся ситуации до международного признания Геноцида армян, репараций, противодействия антиармянской деятельности азербайджано-турецкого тандема и др.

Официальное открытие конференции состоится 29 ноября в Ереване. С 30 ноября конференция продолжит свою работу в Горисе, а со 2 декабря - в Республике Арцах.