Пятница, 26 Ноября 2021 18:02

АрмИнфо. В сочинской резиденции Бочаров ручей состоялась беседа лидера России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Открывая переговоры, российский лидер отметил, что разговаривал с российским вице- премьером (Алексеем Оверчуком - ред.), который занимается вопросами, связанными с проблемами в экономике, с разблокированием транспортных коридоров, с министром обороны РФ, директором ФСБ, которому подчиняется пограничная служба, вносящая серьезный вклад в дело урегулирование.

"В общем, вопросов там очень много, но начать нашу двустороннюю встречу я хотел бы с того, что в следующем году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. В этой связи хотел бы сказать, что наше стратегическое партнерство развивается достаточно успешно", - сказал российский лидер, который позитивно оценили российско-азербайджанские торгово-экономические отношения, взаимодействие в гуманитарной сфере. "Что касается нагорно-карабахского урегулирования, мы поговорим в трехстороннем формате. К нам через некоторое время присоединится премьер-министр Армении Никол Пашинян. Мы продолжим эту дискуссию. Но, мне кажется, здесь позитивную роль играют и наши миротворцы, активно работает и российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Есть к сожалению проблемы, есть инциденты, не обходится без жертв до сих пор к сожалению. Но, мы для этого и собрались, чтобы посмотреть, что сделано и что нужно сделать еще, чтобы не только не было подобных инцидентов, но и создавались условия для успокоения и развития ситуации в регионе. Такого качества, что позволяло бы людям жить, а странам развиваться", - отметил Путин.

В свою очередь Алиев подтвердил стратегических характер отношений с Россией, выразив готовность и далее развивать взаимодействие во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Он также назвал показательной в отношениях двух стран эту неделю.

"На этой неделе я принимал у себя зампредседателя правительства России (Оверчук - ред.), вчера вечером президента Академии наук РФ, в Баку всю неделю находился ваш спецпредставитель по гуманитарным вопросам, который находился с очень важной миссией по налаживанию контактов между интеллектуалами и деятелями культуры Азербайджана и Армении при активном участи российской стороны. Также проходила большая бизнес-миссия", - сказал он.

Он также подтвердил настрой обсудить отношения между Арменией и Азербайджаном. "Должен отметить, что в этом году, с началом деятельности российских миротворческих сил с 10 ноября прошлого года, с тех пор в зоне их ответственности серьезных инцидентов не было. Не было боестолкновений, не было каких-то серьезных событий. Были какие-то пародические инциденты, не являющиеся системным кризисом", - сказал Алиев, умолчав про как минимум убийство азербайджанскими военными двух армянских мирных жителей и ранение еще трех.

Он также коснулся боестолкновений между ВС Азербайджана и Армении, заверив, что они происходили на армяно-азербайджанской границе, вне зоны ответственности российских миротворцев, при этом не упомянув, что они происходили на суверенной территории Республики Армения, куда вторглись азербайджанские военные.

"Но, тем не менее это конечно же вынуждает нас очень серьезно на это посмотреть, поговорить, в том числе в трехстороннем формате. Как можно контролировать риски, минимизировать их, и работать над всеобъемлющим урегулированием армяно- азербайджанских отношений", - сказал Алиев, при этом высоко оценив личную роль российского лидера в этом вопросе, роль российских миротворцев в поддержании мира в Нагорном Карабахе.

При этом он выразил надежду, что в следующем году работа будет продолжена и будут также хорошие результаты.

Отметим, что после встречи Алиев-Путин пройдет трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после чего - двусторонние переговоры Путина с главой кабмина Армении. Политики обсудят урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, разблокирование экономических и транспортных связей в регионе.