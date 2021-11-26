Пятница, 26 Ноября 2021 17:54

АрмИнфо. Для армянских ученых открывается возможность развития научного сотрудничества с европейским сообществом.

В рамках подписанного между Арменией и ЕС Соглашения об ассоциативном членстве (CEPA) , армянским ученым представится возможность воспользоваться частью самого масштабного за историю ЕС гранта для реализации программ, направленных на финансирование научных исследований на общую сумму 95.5 млрд. евро.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), программа Horizon Europe будет действовать до 2027 года.

По словам заместителя министра Артура Мартиросяна, подписание соглашения является хорошей возможностью для Армении стать частью европейского научного сообщества с точки зрения использования европейских научных инфраструктур и реализации совместных грантовых программ. <Статус ассоциативного члена позволит научно-исследовательским структурам Армении без ограничений участвовать во всех программах>, - заметил он.

Согласно источнику, для стимулирования участия ученных в программе при Комитете по науке РА в августе вновь открылся Центр содействия интеграции научных программ, который будет координировать работы ответственных лиц по тематическим направлениям.

Отметим, что Армения подписала соглашение с ЕС о членстве в программе Horizon Europe 12 ноября с.г. До этого с 2014 по 2020гг. в стране была реализована программа Horizon-2020, в рамках которой с армянской стороны было представлено 93 заявки, 14 из коих были профинансированы. Общий объем грантов для Армении тогда составил 1.3 млн. евро.

Отметим, что Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Европейским союзом и Арменией (CEPA) вступило в полную силу с 1 марта 2021 года. CEPA было подписано в ноябре 2017 года, с 1 июня 2018 года значительная часть Соглашения начала временно применяться.

Напомним, что недавно научным потенциалом Армении заинтересовалось и Управление военно- морских исследований США (Office of Naval Research

- ONR), представители которого посетили Национальную академию наук РА (НАН РА). Цель встречи - ознакомиться с инновационными идеями и проектами, узнать перспективы и возможности их финансирования.

Напомним также, что в бюджете Армении на 2022 год заложена беспрецедентно высокая цифра для финансирования научных разработок - финансирование науки увеличится на 83% до 25,1 млрд. драмов (около $50 млн.). Размер ассигнований на научные тематические исследования увеличатся в 2,5 раза - до 6,7 млрд драмов.