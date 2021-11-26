Пятница, 26 Ноября 2021 15:38

АрмИнфо. Заместитель председателя НС РА, руководитель группы дружбы Армения-Китай Акоп Аршакян на встрече с послом КНР в Армении Фан Юном с удовлетворением отметил, что между посольством Китая и Национальным Собранием налажено эффективное сотрудничество.

Как сообщает пресс-службе НС РА, заместитель спикера парламента Армении указал на уникальную роль посла в этом вопросе.

"Армяно-китайские отношения развиваются по нарастающей, есть возможности для расширения взаимного доверия и понимания. Армения заинтересована в углублении двусторонних отношений в различных сферах - политической, экономической и гуманитарной", - сказал Аршакян.

В свою очередь, посол высоко оценил уровень политического диалога между Арменией и Китаем. По словам дипломата, необходимо активизировать парламентское сотрудничество, взаимные визиты, количество которых уменьшилось из-за эпидемии.

Как руководитель группы дружбы Акоп Аршакян особо отметил активное значение этого формата в активизации контактов между законодателями и продвижении двусторонней повестки дня.

Армянская сторона также коснулась поддержки Китая в борьбе с коронавирусом, перспектив расширения двустороннего сотрудничества в культурно-образовательных сферах, возможностей развития экономического сотрудничества и увеличения объемов двусторонней торговли.

Стороны также подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере туризма.