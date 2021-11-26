Пятница, 26 Ноября 2021 11:53

АрмИнфо. Посольство Республики Армения в Греции выразило благодарность всем структурам и частным лицам, которые способствовали нейтрализации Азербайджанской провокации в городе Салоники два дня назад.

Посольство также проинформировало, что 25 ноября аналогичная пропагандистская провокация была спровоцирована теми же силами на одной из автобусных остановок того же города, с целью незамедлительного удаления которой предпринимаются все шаги.

Посольство Армении осуждает дешевые и бесперспективные пропагандистские провокации азербайджанских организаций в Греции.

Ранее, стало известно, что в Салониках, на автобусах, курсирующих по городу, была размещена реклама с городом Шуши, который перешел под зербайджанский контроль в результате широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха осенью прошлого года. Причем, название города было написано на азербайджанский лад. Армянские диаспоральные структуры в Греции предприняли все необходимые усилия для пресечения этой азербайджанской провокации, и все автобусы с такими наклейками были сняты с транспортной линии.