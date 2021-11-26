Пятница, 26 Ноября 2021 11:36

АрмИнфо.Азербайджан сообщил о передаче армянской стороне двух плененных.

Как сообщает АПА со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, одним из них является Арамян Арин Жираевич (03.03.1993 г. р.), задержанный в раненном состоянии 16 ноября 2021 года в ходе боевых действий. За это время А.Арамяну была оказана необходимая медицинская помощь и организовано его лечение.

Другой задержанный - Мусаэлян Мигран Эрнестович (13.09.2000 г. р) был задержан в направлении Акна (Нагорный Карабах). "В результате проведенного предварительного расследования было установлено, что Мусаэлян Мигран является гражданским лицом и, сбившись с пути, перешел на территорию, где несут службу азербайджанские военнослужащие", - говорится в сообщении.

Армянская сторона пока не выступала с заявлениями по этому поводу.