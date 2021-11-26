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АрмИнфо.Азербайджан сообщил о передаче армянской стороне двух плененных.
Как сообщает АПА со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, одним из них является Арамян Арин Жираевич (03.03.1993 г. р.), задержанный в раненном состоянии 16 ноября 2021 года в ходе боевых действий. За это время А.Арамяну была оказана необходимая медицинская помощь и организовано его лечение.
Другой задержанный - Мусаэлян Мигран Эрнестович (13.09.2000 г. р) был задержан в направлении Акна (Нагорный Карабах). "В результате проведенного предварительного расследования было установлено, что Мусаэлян Мигран является гражданским лицом и, сбившись с пути, перешел на территорию, где несут службу азербайджанские военнослужащие", - говорится в сообщении.
Армянская сторона пока не выступала с заявлениями по этому поводу.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Петербурге прошла встреча спикера парламента Армении и Европейского регионального директора Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца
|Матвиенко: Мы заинтересованы в мирном, стабильном Закавказье
|Экс-министр транспорта Армении: Дорога Горис-Капан никогда не проходила по территории Азербайджана
|АраратБанк объявил 26 ноября 2021 году акцию «Желтая пятница».
|Мария Захарова уклонилась от прямого ответа на вопрос, обращалась ли Армения за помощью к России или ОДКБ после эскалации ситуации на границе 16 ноября
|Москва: Международные перевозки по разблокированным маршрутам на Южном Кавказе будут осуществляться на основании нацзаконодательства каждого из сторон
|Захарова: Армения обращалась к России за посредничеством в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой
|Делегация Туркменистана участвовала на церемонии запуска новой региональной программы УНП ООН для Центральной Азии
|Захарова: Москва делает всё, чтобы предпринимались шаги по налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе
|Сейран Оганян: Сегодня делимитация границы с Азербайджаном осуществляется на крови армянских солдат
|Главы МИД Армении и Израиля обсудили вопросы, касающиеся армянского историко- культурного и религиозного наследия на Святой Земле
|Правительство Армении дало добро: из госбюджета будет выделено около $180 тыс. на новый автомобиль для Алена Симоняна
|Ситуация в Нагорном Карабахе будет на повестке переговоров СМИД ОБСЕ в Стокгольме
|Если мы потеряем Арцах, то закроем последнюю страницу в нашей истории: Легендарному Монте сегодня исполнилось бы 64 года
|Финансовое содействие Армении Арцаху за 2021 год достигло около $415 млн.
|Минздрав: В Армении подтвердилось 592 новых случая заражения коронавирусом, выздоровело - 1 217 человек, скончалось 40
|Грузия официально заявила России об отказе от участия в формате "3+3"
|«ЮКЖД» вкладывает в развитие кадрового и гуманитарного потенциала – интервью
|ЕС и ВОЗ подарили Медцентру "Сурб Григор Лусаворич" ультрасовременный рентгеновский аппарат для профилактики COVID-19
|Российский востоковед: Агрессивная внешняя политика Турции и её президента не только не изменится, но и ещё больше возрастет
|Экс-посол Армении в Иране стал помощником Пашиняна
|Экс-губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян назначен вицепремьером правительства Армении
|Главы МИД РА и Ирана обсудили ситуацию на границах Армении
|На одной из позиций армяно-азербайджанской границы убит армянский военнослужащий
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял вице-премьера России Алексея Оверчука
|Состоялся телефонный разговор Арарата Мирзояна с Сергеем Лавровым
|Военная агрессия против Арцаха - это нападение азербайджанского и турецкого диктаторов на демократию
|На всей территории Республики Арцах установлен жесткий месячный карантин
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|ВТБ (Армения) запустил первый банковский чат-бот в мессенджерах WhatsApp и Facebook
|Пашинян глав общин Сюника призвал к синхронности в предоставлении информации
|Защита Сержа Cаргсяна продолжает требовать от Хачатура Сукиасяна опровержения высказываний про казино
|По факту самоубийства военнослужащего в Чамбараке задержаны его сослуживцы
|Эксперт: Встреча в Сочи обусловлена стремлением Путина предотвратить договоренность Пашиняна и Алиева в Брюсселе
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|Прогноз: Сочинская повестка ограничится делимитацией и демаркацией
|Аналитик: Прогнозировать перспективы налаживания армяно-турецких отношений достаточно сложно
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|Аналитик: Брюссель - приглашение Еревана и Баку к разговору
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