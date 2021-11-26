Пятница, 26 Ноября 2021 11:17

АрмИнфо.В Армении "нашли виновника" упущений в ходе боестолкновений 16 ноября, в результате которых у армянской стороны есть позиционные потери и в живой силе.

Так, накануне поздно вечером Генпрокуратура распространила сообщение, в котором отмечается, что в связи с нападением ВС Азербайджана на боевые позиции Сюникской и Вайоцдзорской областей Армении 16 ноября текущего года и развязыванию агрессивной войны в тот же день в военной центральной прокуратуре Армении было возбуждено уголовное дело.

"В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что противник в тот же день неожиданно напал на личный состав армянской позиции N-ской воинской части в Джермуке, однако личный состав не предпринял соответствующие меры, чтобы вовремя обнаружить или оказать сопротивление нападению, что привело к тяжелым последствиям. В результате выявленных в ходе следствия обстоятельств 22 ноября было принято решение возбудить новое уголовное дело по признакам ст.365 ч.3. По подозрению в совершении преступного деяния, предусмотренного ст.365 ч.3, задержан военнослужащий-контрактник, исполняющий обязанности командира батальона, майор Г.Г.", - говорится в сообщении ведомства.

В сообщении ведомства констатируется, что вышеуказанный командир, которому было вверена охрана 11 боевых постов вместо того, чтобы организовать надлежащую оборону при наступлении противника сбежал вместе с 7 военнослужащими. В ведомстве подчеркнули, что эти действия Г.Г. привели к тому, что армянская сторона потеряла две боевые позиции, 11 военнослужащих попали в плен, причем тела двух из них были переданы армянской стороне 17 и 11 ноября. Вышеуказанный майор решением суда заключен под стражу.

Оценку данному сообщению Генпрокуратуры уже дал оппозиционный депутат от блока "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по оборонным вопросам Тигран Абраамян, который назвал примечательным арест и.о. командира батальона в рамках вышеуказанного уголовного дела.

"Примечательно, что этот командир отвечал за участок в направлении Джермука. Более того, в этом направлении говорят об 11 пленных и 2 жертвах. Это в том случае, когда в дни азербайджанской агрессии сложилось впечатление, что основным театром боевых действий был участок границы Горайк-Сисиан, а обстановка в направлении Джермука была просто напряженной и была перестрелка.

На данный момент фактически очерчиваются два направления азербайджанского вторжения, с пленными и потерянными позициями, перешедшие под контроль врага", - отметил оппозиционный депутат, констатировав, что если в направлении Джермука говорят об 11 плененных и двух погибших, то на участке границы Горайк-Сисиан речь идет о 4 погибших и 21 плененных, если принимать во внимание ранее представленные официальные данные.

По убеждению Абраамяна, последняя агрессия Азербайджана не была просто агрессией для армянской стороны. По его словам, эта агрессия - кроме потерь позиции и захвата до трех десятков военнопленных, стала не сданным экзаменом для армянского государства, где власть, выступает в роли "плохого ученика" проваливая всё, что возможно. "Но при этом продолжает убеждать общественность в том, что она избранная, поэтому "неблагоприятные оценки" лидера страны приемлемы для большинства граждан Армении", - подытожил Абраамян.

Напомним, 16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы. Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны согласно МО РА, у противника имеются большие потери в живой силе и технике. У армянской стороны тоже есть потери.

В МО РА поздно вечером в тот же день сообщили, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточном направлении границы Армении прекращен с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. В МО РА обнародовали имена шести погибших армянских военнослужащих и сообщили о пленении противником 13 армянских военных. Отмечается, что потеряна связь с еще 24 военными. Сообщалось также о потере двух боевых позиций с армянской стороны.