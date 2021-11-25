Четверг, 25 Ноября 2021 19:02

АрмИнфо. Ревакцинация - это не обязательное условие. Об этом в ходе брифинга 25 ноября заявила журналистам министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

<Спустя полгода граждане могут получить ревакцинацию - это стимулирующая доза, <бустер>, - заметила она. При этом министр обозначила, что граждане уже обращаются за ревакцинацией и данный процесс в республике осуществляется.

Отметим, что на заседании правительства Анаит Аванесян, говоря о ситуации с коронавирусом в стране, заявила, что по последним данным в Армении вакцинировалось в общей сложности 1 168 501 человек, из коих 761 820 получили первый компонент (38,1% от общей численности взрослого населения Армении), и 406 681 - соответственно второй (20%).

Кроме того, Аванесян обозначила, что из числа активных случаев коронавируса, что по положению на 25 ноября составляет порядка 17 тыс., только 1 269 человек (или 3,6%) вакцинированы, из 3 124 граждан, получающих лечение в больничных условиях, количество вакцинированных составляет всего 114 человек. По убеждению министра, это говорит об эффективности процесса вакцинации.

Напомним, что с момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 334 501 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 336 330 человек (14,4% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело - 311 078 (92,5%), скончалось - 7 419 (порядка 2,1%).