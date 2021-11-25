Четверг, 25 Ноября 2021 19:01

АрмИнфо.Министерство иностранных дел Польши передало в дар Министерству здравоохранения Армении 201.640 доз британо- шведского вакцины AstraZeneca общей стоимостью 584.640 евро. Об этом говорится на официальной странице дипкорпуса Польши в Армении в Фейсбук.

<Посольство Республики Польша высоко оценивает сотрудничество с Министерством здравоохранения Армении>, - отмечено в источнике. Напомним, что в Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca), китайского (Коронавак и Синофарм) и производства американской компании Moderna <Спайквакс>.