Четверг, 25 Ноября 2021 19:01

АрмИнфо. Есть один важный принцип, о котором мы не говорим: проблемы в нашем регионе часто решаются, опираясь не на правовые документы, а на основании исторической легитимности. Подобное мнение в ходе брифинга 25 ноября выразил ирановед Вардан Восканян.

<Если даже какая-то территория по каким-то документам включена в состав Азербайджана, это не значит, что это исторически азербайджанская земля>, - сказал он. В этом ключе эксперт обратил внимание на варварские заявления азербайджанского президента о принадлежности Азербайджану Сюника, Еревана и других территорий Армении. Подобная политика, по словам Восканяна, говорит не о недалекости президента Азербайджана, а о его попытке через откровенную фальсификацию исторической правды обеспечить основу для т.н. <исторической легитимности>. <Чтобы в случае военного нападения иметь эту <легитимность>. Мы данный инструмент не используем, к сожалению. Хотя в определенных случаях это нужно применять>, - подчеркнул Восканян.

Вместе с тем, по его мнению, проблемы, которые имелись в азербайджано-иранских отношениях, все еще не решены. В этом контексте он пояснил, что иранская политика осуществляется по принципу <кнута и пряника>. <После кнута Иран предлагает Азербайджану пряник. Но это не означает, что проблемы в ирано-азербайджанских отношениях решены. На сегодняшний день азербайджано-иранская граница контролируется уже усиленными воинскими подразделениями ИРИ>, - подчеркнул Восканян.

При этом он напомнил, что во время встреч с должностными лицами Азербайджана, в том числе во время разговора Раиси и Путина, с иранской стороны четко говорилось об исключении посягательств Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, о красных линиях и нерушимости международных границ. Восканян также подчеркнул, что разрыв армяно-иранской связи означает нарушение жизненных интересов Ирана.

<Если мы хотим от Ирана получить более жесткую позицию, то здесь нужно посмотреть идут ли точные сигналы международному сообществу от Республики Армении, в том числе Ирану о том, что ее территория оккупирована Баку. От Армении идут сигналы о том, что согласно советским каратам это территория относится к Азербайджану и т.д. Когда говорят, что Иран должен вести переговоры с Азербайджаном, нужно сказать, что Иран уже ведет переговоры с Азербайджаном. Это суверенная территория Армении, и если ты отказываешься от своей суверенности, то ждать от других чего-либо - грубая ошибка>, - заметил эксперт.

По мнению Восканяна, при возможности Армения и Иран должны сформировать армяно- иранское антитеррористическое формирование, которое может иметь, в том числе, совместную военную группировку. В этой связи Восканян напомнил, что в ходе 44-дневной Арцахской войны по инициативе Турции были вовлечены сирийские наемники. <Для иранцев это враги №1. Иран неоднократно заявлял, что если будет получена информация о том, что рядом с его территорий есть террористические группировки, то Иран будет наносить удары, невзирая на то, на территории какой страны они находятся>, - отметил он, подчеркнув, что необходимо последовательно работать в направлении формирования подобной структуры