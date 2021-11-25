Четверг, 25 Ноября 2021 18:02

АрмИнфо.ВТБ (Армения) предлагает физическим лицам с 25.11.21-25.02.22гг. совершать денежные переводы в Россию в рублях РФ, долларах США и Евро по сниженным тарифам.

С 25.11.2021г. Банк запускает акцию сроком на 3 месяца, в рамках которой физические лица могут отправлять денежные переводы по системе SWIFT в рублях РФ, долларах США и Евро на банковские счета в Россию по выгодным условиям.

В период акции, для срочных денежных переводов в рублях РФ во все банки Российской Федерации будет действовать тариф в размере 2,390 драмов РА, вне зависимости от суммы перевода.

Переводы в валютах доллары США и Евро в Банк ВТБ (ПАО) и в ПАО «Сбербанк России» можно осуществлять по тарифу 2,390 драмов РА, а переводы в тех же валютах в другие банки России – по тарифу 0.1%, минимальная комиссия - 3,900 драмов РА.

Перевод зачисляется на счет получателя начиная от 1-го часа.

Акцией могут воспользоваться как действующие клиенты, так и физические лица, не являющиеся клиентами Банка ВТБ (Армения).

Чтобы отправить перевод SWIFT необходимо обратиться в филиал Банка с документом, удостоверяющим личность, указав ФИО получателя перевода, номер счета получателя в российском банке и реквизиты банка-получателя. Отправить перевод можно также дистанционно, воспользовавшись услугой «Видео банк» – звонок сотруднику Банка в Skype.

Напоминаем, что Банк ВТБ (Армения) - один из лидеров по объёмам денежных переводов в Армении. По итогам первых 3-х кварталов 2021 года количество денежных переводов, обслуженных Банком, достигло 500 тыс. шт., что на 34% превышает показатель аналогичного периода 2020 года.

Подробную информацию о денежных переводах SWIFT можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/transfer/swift-mijazgayin-p-okhants-owmner, с условиями акции можно ознакомиться по вложенной ссылке, а также в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.