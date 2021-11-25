Четверг, 25 Ноября 2021 17:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида;

11:00-17:00 жилые дома 13, 15, 20, 22 на улице Манандяна, жилой дом 9 на улице Ехбайрутяна, жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 6, 14, 16, собственные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-14 на улице Алиханяна, собственные дома 7-15 на 1-ом тупике Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улица Шерами, жилые дома 1А, 1Б, 2, 4, 5, 6А, 6Б, 31, 31А на улице Назарбекяна, жилые дома 20/1, 20/2, 20/3, 22 на улице Маргаряна, жилые дома 172, 174, 176, 178, 180 на улице Башинджагяна, жилой дом 29 на улице Алабяна, жилые дома 4, 10, 12, 12/1, 14 на улице Эстонакан, жилые дома 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156 на улице Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-16:00 село Аршалуйс;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Уджан;

в Араратской области:

10։00-16։00 частично села Авшар и Айгаван;

10։30-16։00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар и Мргаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Заритап;

в Котайкской области:

10:00-16:00 кварталы “Пахстаканнери”, “Герезманнер”, “Манкапартези”, “Дпроц”, “Айгинери”, “Гюхапетарани”, “Е-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Веолиа Джур”, ‘Норма Кат”, собственники “Г.Шагинян”, “А.Манукян”, ООО “Квадра Констракшн”, ООО ‘Гину горцаран”, ‘Сарнаран” в общине Канакераван; производственная компания “Зовуни”, община Зовуни, кварталы ‘Герезманнери”, “Араваин”, “Дпроци”, “Ездинери”, “Акумб”, “Датавор”, “Нор”, воинская часть, ООО “Вараздат”, ‘Кари цех”, ‘Унверсал”, ‘Трансгаз, кооперативы “Уют”, “Лилит”, “Виктория”, производственная компания “Арагиль”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, “М.Степанян”, “Каре Дар”, “Ваан Варданян'', “Арколад”, “М.Восканян”, “Кари анк”, ОАО “Метагаманеген 1, 2 горцаран” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилые дома 23-27 в 3-ем квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван; частично частные дома Дзорахбюра; квартал “А” в Джрвеже; частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

в Тавушской области:

10:00-13:00 частично улица Камо в городе Дилижан.