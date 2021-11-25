Четверг, 25 Ноября 2021 17:45

АрмИнфо.Председатель НС Ален Симонян в рамках проходящей в Санкт-Петербурге международной конференции "Глобальная интеграция и цели устойчивого развития здравоохранительных служб" встретились с Европейским региональным директором Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКККП) Биргитте Бишофф Эббезен.

Как сообщает пресс-служба НС РА, на встрече обсуждались послевоенный гуманитарный кризис в Арцахе и роль организации в его разрешении. Региональный глава МФКККП выразила удовлетворение законодательством Армении, касающимся федерации. Она сообщила о разработке аналогичного модельного закона СНГ.

Обсуждалась роль МФКККП в развитии потенциала Общества Красного Креста Армении. Симонян особо отметил важность прямого представительства международных организаций в Арцахе. На встрече также затронут предстоящий визит генерального секретаря МФКККП в Армению. Председатель НС выразил готовность принять генсека и обсудить с ним приоритеты повестки дня.