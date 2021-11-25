Четверг, 25 Ноября 2021 17:39

АрмИнфо. Акция «Желтая пятница» дает клиентам возможность приобретать карты Visa Classic, Visa Gold, ArCa Green Line со скидкой 80%, воспользоваться скидкой в 80% на аренду индивидуальных сейфов, совершать SWIFT-переводы в российских рублях по фиксированному тарифу в 2000 драмов.

Кроме того, счета физических лиц, юридических лиц – резидентов и нерезидентов, а также индивидуальных предпринимателей в течение года будут обслуживаться бесплатно, а новым клиентам будет предоставлена ​​новая система интернет-банкинга.

Спешите воспользоваться акцией« Желтая пятница », ведь она будет работать всего один день, - говорится в сообщении АраратБанка.