Четверг, 25 Ноября 2021 16:20

АрмИнфо. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уклонилась от прямого ответа на вопрос, обращалась ли Армения за помощью к России или ОДКБ после эскалации ситуации на границе 16 ноября.

Так, 25 ноября на еженедельном брифинге на прямой вопрос, Захарова, в частности сказала: "Вы знает, мы уже комментировали на прошлом брифинге этот вопрос, комментировал и ОДКБ 16 ноября, реагируя на сложившуюся ситуацию. Могу сказать, что как вы знаете, в результате эффективных посреднических действий российской стороны напряженность на границе была оперативно снята. Мы продолжает внимательно следить за обстановкой на границе, и по линии наших военных, и пограничников и конечно же, проводятся контакты с армянскими и азербайджанскими коллегами".

Меж тем на уточнение, было ли всё же обращение, Захарова отметила, что всё сказала.

Отметим, что после того, как 16 ноября ВС Азербайджана начали наступление на восточные границы Армении, секретарь Совбеза РА Армен Григорян выступил с публичным устным заявлением, в котором попросил Россию оказать содействие армянской стороне в рамках двустороннего соглашения о дружбе и поддержке от 1997 года. При этом он заверил, что позже будет направлен письменный официальный запрос российской стороне.

При этом, 23 ноября премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе

онлайн-пресс- конференции также не дал четкого ответа на вопрос,

обращалась ли Армения к РФ или ОДКБ за помощью письменно 16 ноября.

"Мы обращались и к России, и к ОДКБ по поводу ситуации 12 мая.

Событие 16 ноября происходит в рамках событий 12 мая: вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Республики Армения. Мы

продолжаем обсуждения для поиска эффективного способа оценки поведения Азербайджана. В этом плане мы не будем ограничиваться. Армения будет последовательно отстаивать свои права во всех инстанциях. Мы с этим не смиримся, права на победу в войне с международной точки зрения нет. Это не означает, что в переговорной повестке: делимитация, разблокировка коммуникаций, урегулирование карабахской проблемы, мирные переговоры - будем проявлять деструктивный подход. Надо искать решения, мы будем вести переговоры", - сказал он.