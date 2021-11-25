Четверг, 25 Ноября 2021 16:19

АрмИнфо. Армения обращалась к России за посредничеством в нормализации отношений между Ереваном и Анкарой. Об этом 25 ноября на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Да, я могу подтвердить, что Армения обращалась за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой. Россия заинтересована, как вы знаете - я неоднократно об этом говорила, и прилагала даже усилия в процессе нормализации армяно-турецких отношений. И наша страна готова всячески и дальше этому содействовать", - сказала Захарова, отвечая на вопрос, получала ли Россия просьбу Армении оказать содействие в нормализации армяно-турецких отношений, о чем ранее сообщил пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства.

При этом, по убеждению официального представителями МИД России, запуск данного процесса, несомненно, способствовал бы оздоровлению общей ситуации в регионе и формированию атмосферы добрососедства и доверия, что сейчас особенно актуально. Захарова также пообещала проинформировать, когда появятся новые практические моменты. "Ну, естественно, если не будет наноситься ущерб самому переговорному процессу с учетом его безусловной чувствительности", - подытожила она.

Напомним, что 23 ноября пресс-секретарь МИД РА сообщил, что Ереван обратился к Москве за посредничеством в нормализации отношений с Турцией без предусловий.