Четверг, 25 Ноября 2021 16:16

АрмИнфо.24 ноября 2021 года в городе Ташкент при участии Заместителя Генерального секретаря ООН, Исполнительного секретаря УНП ООН Геда Фатхи Вали состоялась церемония подписания и запуска новой Программы Управления ООН по наркотикам и преступности для Центральной Азии на 2022-2025 годы.

В многостороннем диалоге делегацию Туркменистана возглавил заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев.

Как было подчеркнуто в ходе выступлений, запуск данной региональной программы позволит динамично наращивать потенциал правоохранительных органов стран ЦА, а также по противодействию коррупции, торговле людьми, незаконному обороту наркотиков и организованной преступности.

Также состоялся конструктивный обмен мнениями по расширению многопланового сотрудничества в области противодействия вызовам современности, таким как киберпреступность, угрозы информационной и биологической безопасности.

Подчеркнув стратегический характер сотрудничества Туркменистана с ООН и её специализированными учреждениями, глава туркменской делегации отметил, что туркменская сторона, основываясь на концепции всеобщего целостного подхода к вопросам безопасности, неделимости её аспектов, особое внимание уделяет сотрудничеству с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

В настоящее время Туркменистан активно продолжает работу по региональной имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН, основываясь на положениях Ашхабадской декларации 2011 года и Совместного план действий по противодействию терроризму в Центральной Азии.

Как известно, являясь членом Комиссии по наркотическим средствам на 2020-2023 годы, Туркменистан намерен продолжать свои усилия в решении вопросов многосторонней повестки дня по борьбе с данной проблемой. В этой связи высказано предложение о проведении в Туркменистане 55-ой сессии Подкомиссии по незаконному обороту наркотиков и смежным вопросам на Ближнем и Среднем Востоке.

Особо констатирован системный и последовательный характер сотрудничества стран Центральной Азии с УНП ООН. И сегодня, мы в очередной раз это подтверждаем, подписывая совместно с УНП ООН региональную Программу для стран Центральной Азии на 2022-2025 годы, добавил В.Хаджиев.