Четверг, 25 Ноября 2021 15:17

АрмИнфо.Москва делает всё, для того, чтобы предпринимались шаги по укреплению стабильности, налаживанию мирной жизни на Южном Кавказе. Об этом 25 ноября на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на просьбу дать оценку отношениям между Арменией и Азербайджаном.

"Конечно же, сейчас особое внимание сконцентрировано на восстановлении торгово- экономических и транспортных связей", - сказала Захарова, добавив, что общие трехсторонние усилия реализуются на практике.

Вместе с тем она также напомнила, что давать комментарии по встречам на высшем уровне прерогатива администрации президента РФ.

Отметим, что уже завтра в Сочи состоится встреча лидеров Армении, Азербайджана и России. Основная повестка встречи касается выполнения трехсторонних заявлений по Нагорному Карабаху. Не исключается подписание документа по началу процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.