Четверг, 25 Ноября 2021 15:02

АрмИнфо.В парламенте Армении проходят слушания "Вопросы демаркации и делимитации", инициированные оппозиционными силами.

В слушаниях принимают участие как депутаты от оппозиционных блоков "Армения" и "Честь имею", эксперты, аналитики, бывшие военные, общественные деятели, а также представители различных НПО и непарламентской оппозиции, в числе которых и представители Освободительного движения. Последние вот уже 4-ый день проводят акции протеста в Ереване с требованием к властям опубликовать документ, который планируют подписать с Азербайджаном по части государственных границ. На заседании нет представителей правящей партии "Гражданский договор".

Слушания проходят под председательством вице-спикера Национального Собрания от оппозиционного блока "Армения" Ишхана Сагателяна, который открывая заседание отметил, что эти слушания - хорошая возможность для непарламентских сил представить свою позицию по вопросам демаркации и делимитации. "Это возможность использовать трибуну парламента для призыва к международным организациям и предъявления требований к действующей власти", - сказал он, добавив, что по итогам заседания будет принято заявление.

В свою очередь депутата от блока "Армения", экс-министр обороны РА Сейран Оганян в своем выступлении констатировал, что эти слушания проходят в сложных военно- политических условиях, сложившихся вокруг Армении и Арцаха. По его словам, преступная широкомасштабная военная агрессии Азербайджана против Арцаха при поддержке Турции и вовлечении террористов-наемников, необоснованные посягательства на суверенные территории РА со стороны Азербайджана и постоянные провокации сделали еще более хрупкой региональную среду безопасности.

" Цель этих слушаний, вместе с вами, в первую очередь поднять все те проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся по вопросу уточнения границы, которые проводятся в отсутствие мира, поспешно армянскими властями в нарушение правовых процедур, в отсутствие законодательных оснований, идя на поводу лживых турецко-азербайджанских обещаний. Представить это на суд общественности, рассказать об угрозах и опасностях", - отметил Оганян.

Депутат указал на отсутствие сегодня предпосылок для начала процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, напомнив о преступных действиях азербайджанской стороны как во время агрессии против Арцаха, так и после боевых действий. Он напомнил о том, что мало того, что противник оккупировал часть территорий Аскеранского, Мартунинского района Нагорного Карабаха, Гадруд, Шуши, а теперь посредством ползучей агрессии отрывает суверенные территории Армении, таким образом, осуществляя одностороннюю делимитацию и пробивая путь для так называемого коридора.

Оганян также напомнил об отсутствии сегодня четкой реакции и оценки со стороны международного сообщества на эти агрессивные действия Азербайджана.

Он добавил, что власти Армении подписав печально известный документ отдали противнику стратегические дороги и высоты, тем самым поставив под угрозу жизнь армянского населения, и дали противнику карт-бланш для перманентного давления на РА, в особенности на капитулирующую власть.

"Наш блок неоднократно заявлял, что не против мира и уточнения границ, но своевременно, без потерь для Армении и Арцаха. Необходимо исключить включение Арцаха в состав Азербайджана. Разблокировка коммуникаций не должна быть осуществлена в ущерб армянской безопасности. Меж тем, сейчас все процессы протекают под турецко-азербайджанским давлением, самым подлым образом - ценой крови армянских солдат. Делимитация осуществляется на крови армянских солдат", - подчеркнул оппозиционный депутат.