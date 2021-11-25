Четверг, 25 Ноября 2021 15:01

АрмИнфо. Министры иностранных дел Армении и Израиля Арарат Мирзоян и Яир Лапид, в ходе состоявшегося телефонного разговора, обсудили текущие армяно-израильские отношения и их перспективы.

Как сообщает пресс-служба МИД, Мирзоян представил ситуацию, сложившуюся в результате последней агрессии Азербайджана против территориальной целостности и суверенитета Республики Армения.

Были затронуты также вопросы, касающиеся армянского историко-культурного и религиозного наследия на Святой Земле.