Четверг, 25 Ноября 2021 14:58

АрмИнфо.Для спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна будет приобретен служебный автомобиль марки "BMW 750Li xDrive LCI", стоимостью в 90 млн драмов (около $180 тыс. по текущему курсу). Проект решения, подготовленный аппаратом законодательного органа, был одобрен в необсуждаемом порядке 25 ноября на заседании правительства.

Согласно документу, машина (BMW 750Li), обслуживающая спикера НС, 2011 года выпуска, будет передана в Госкомитет по управлению имуществом. В обосновании указывается, что текущее обслуживание имеющегося автомобиля стало дорогостоящим, выделение финансовых средств на его эксплуатацию и обслуживание перестало быть эффективным или целесообразным.

Новый автомобиль будет приобретен по процедуре закупки из одного источника.