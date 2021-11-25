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АрмИнфо. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров планирует принять участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме. Об этом 25 ноября на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом она отметила, что Лавров на полях СМИД ОБСЕ планирует провести ряд двусторонних встреч, в частности подтверждены встречи с главами МИД Испании, Сербии, Австрии, Генсеком ОБСЕ, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
"Будут обсуждаться итоги и перспективы деятельности организации в военно- политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях безопасности, а также проблематика урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе на востоке Украины, в Приднестровье, в Нагорном Карабахе, сопредседательство в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье. Одной из тем повестки станет развитие ситуации в Афганистане, который с 2003 года имеет статус азиатского партнера ОБСЕ по сотрудничеству", - отметила она.
Вместе с тем, Захарова выразила надежду, что дискуссия внесет вклад в восстановление атмосферы доверия, будет способствовать повышению профиля ОБСЕ в борьбе с транснациональными угрозами, позволит выработать консенсусный подход по актуальным вопросам.
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|Экс-губернатор Армавирской области Амбарцум Матевосян назначен вицепремьером правительства Армении
|Главы МИД РА и Ирана обсудили ситуацию на границах Армении
|На одной из позиций армяно-азербайджанской границы убит армянский военнослужащий
|Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял вице-премьера России Алексея Оверчука
|Состоялся телефонный разговор Арарата Мирзояна с Сергеем Лавровым
|Военная агрессия против Арцаха - это нападение азербайджанского и турецкого диктаторов на демократию
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|Пашинян глав общин Сюника призвал к синхронности в предоставлении информации
|Защита Сержа Cаргсяна продолжает требовать от Хачатура Сукиасяна опровержения высказываний про казино
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|Конверс Банк. Встречайте Черную пятницу с Кэшбэк
|850-летие со дня смерти Патриарха Нерсеса Шнорали и 100-летие основания Нацкиноцентра Армении включены в календарь важных событий ЮНЕСКО
|Российские миротворцы приступили к разминированию территории старинного армянского кладбища в Шушинском районе Нагорного Карабаха
|Парламент Нидерландов принял резолюцию о провокациях Азербайджана против Армении и отсутствии демократии в этой стране
|Пашинян исключает возможность выхода Армении из ОДКБ
|Пашинян: Армения хочет урегулировать отношения с Турцией, но не может обсуждать вопрос коридора
|Пашинян: Азербайджан пытается превратить регион в джунгли
|Премьер: Потенциальный документ, который может быть подписан в ближайшее время, касается формирования комиссии для начала работ по демаркации и делимитации границ
|Пашинян: Заявление Армении о приемлемости предложения РФ о демаркации и делимитации границ не говорит о полном соответствии нашим представлениям
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|Кирилл Серебрянников: <История и культура Армении, и люди, которые ее творили - это огромная энергия, с которой можно жить и работать>.
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|Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными со стороны Азербайджана
|Кремль подтвердил встречу Путин-Алиев-Пашинян в Сочи
|Представитель Вооруженных сил Армении завоевал титул чемпиона на Чемпионате мира по военной борьбе в Тегеране
|Житель Арцаха попал в азербайджанский плен
|Фракция "Айастан" 25 ноября проведет парламентские слушания по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|Аналитик: Обмен территориями между Арменией и Азербайджаном де-факто уже идет
|Альянс цивилизаций ООН готов содействовать стимулированию терпимости в регионе, межконфессиональному диалогу и защите религиозных святынь
|Пожизненно заключенный фигурант дела "Дро" вышел на свободу
|Депутата оппозиционного блока "Честь имею" раскритиковал деятельность провластных членов парламентской комиссии по обороне и безопасности
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|Эксперт: Встреча в Сочи обусловлена стремлением Путина предотвратить договоренность Пашиняна и Алиева в Брюсселе
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