Четверг, 25 Ноября 2021 14:54

АрмИнфо. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров планирует принять участие в 28-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме. Об этом 25 ноября на еженедельном брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При этом она отметила, что Лавров на полях СМИД ОБСЕ планирует провести ряд двусторонних встреч, в частности подтверждены встречи с главами МИД Испании, Сербии, Австрии, Генсеком ОБСЕ, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Будут обсуждаться итоги и перспективы деятельности организации в военно- политическом, экономико-экологическом и гуманитарном измерениях безопасности, а также проблематика урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ, в том числе на востоке Украины, в Приднестровье, в Нагорном Карабахе, сопредседательство в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье. Одной из тем повестки станет развитие ситуации в Афганистане, который с 2003 года имеет статус азиатского партнера ОБСЕ по сотрудничеству", - отметила она.

Вместе с тем, Захарова выразила надежду, что дискуссия внесет вклад в восстановление атмосферы доверия, будет способствовать повышению профиля ОБСЕ в борьбе с транснациональными угрозами, позволит выработать консенсусный подход по актуальным вопросам.