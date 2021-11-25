Четверг, 25 Ноября 2021 12:14

АрмИнфо.В рамках грузино-российского неформального диалога состоялась онлайн-встреча спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураба Абашидзе с председателем комитета по иностранным делам Совета Федерации РФ Григорием Карасином. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства Грузии.

Согласно сообщению, во встрече также приняли участие представители внешнеполитических и транспортных ведомств двух стран. Обсуждались вопросы торгово-экономических, транспортных, имущественных и гуманитарных отношений. Кроме того, Зураб Абашидзе указал на сложную ситуацию в Абхазии и Цхинвальском регионе. В частности, отмечается ухудшение гуманитарной ситуации, факты нарушения прав человека, в том числе незаконные аресты, и растущая милитаризация этих регионов.

Было подчеркнуто, что Женевские переговоры между Грузией и Россией являются основным форматом для обсуждения вопросов безопасности и гуманитарных вопросов.

По той же информации, российскую сторону интересовало отношение грузинской стороны к т.н. новому механизму региональных консультаций ("3+3") и конкретных мер, предусмотренных в этом контекст. Зураб Абашидзе подчеркнул, что грузинская сторона не рассматривает возможность участия в данной инициативе.

В ходе беседы было отмечено, что в январе-октябре 2021 года в торговых отношениях двух стран наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товарооборот увеличился на 21,9% достигнув 1,294 миллиарда долларов США, передает Грузия-онлайн.

Отметим, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Данную инициативу пока не поддерживает Грузия, которая отказывается от участия в каких-либо инициативах с участием российской стороны, ответ однозначный не дала и Армения. Инициатива была предложена после подписания трехстороннего заявления по прекращению кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Агрессия была развязана азербайджано- турецким тандемом против Арцаха 27 сентября 2020 года. Боевые действия длились 44 дня