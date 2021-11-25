Четверг, 25 Ноября 2021 12:08

АрмИнфо. Компания «Южно-Кавказская железная дорога» играет ключевую роль в экономической жизни Армении. Управляя железнодорожной системой страны,ЗАО «ЮКЖД»вносит немаловажный вклад в экономическое развитие, ежегодно осуществляя грузоперевозки объемом около3 млн тонн.

Но помимо своей прямой деятельности компания реализует и обширную гуманитарную политику, которая, по словам заместителя генерального директора Олега Щукина, в первую очередь направлена на благо армянского общества, частью которого компания себя считает. В беседе с корреспондентом АрмИнфо Щукин рассказал о социальных программах ЗАО «ЮКЖД», поделился планами по реализации интересных проектов.

–Олег Викторович, прежде чем перейдем к основной теме нашего разговора, так как заканчивается год, расскажите об успехах, которыеЗАО «ЮКЖД»достигло в этом году, и о сложностях, которые удалось преодолеть.

–На мой взгляд 2021 год был достаточно непростым, так как компании приходилось преодолевать последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. При этом менеджмент компании смог мобилизовать все имеющиеся ресурсы и выполнить поставленные задачи 2021 года. Это в первую очередь сохранить трехтысячный коллектив и выполнить планы инвестиционной программы и, как результат, в 2021 году компания приобрела современный подвижной состав: новые пассажирские вагоны, 2 электропоезда ЭП2Д.

Подвижной состав мы приобрели для клиентов, пользователей наших услуг –для граждан и гостей Республики Армения. Но он многое меняет и для наших сотрудников, поскольку современный подвижной состав- это современные высокотехнологичные рабочие места, которые позволяют устранять большую часть вредных производственных факторов, таких как вибрация, шуми др. И таким образом мы улучшаем не только качество предоставляемых услуг, но и совершенствуем рабочее место наших сотрудников, которое становится более комфортным и безопасным. Для того, чтобы работать на этом современном подвижном составе работники наши вынуждены развиваться. Мы их направляем повышать свою квалификацию, учиться. К примеру, сейчас мы отправили на обучениев учебный центр ОАО «РЖД», где они будут учиться на профессию машинист электропоезда, не только на ЭП2Д,но и навсе виды мотор-вагонногоподвижного состава. В результате нашим сотрудникам будет выдан документ международного образца, позволяющий им работать не только на территории Республики Армения, но и в тех странах, где данный подвижной состав сертифицирован.

Понятно, что мы нацелены на клиентоориентированность истремимся к повышению качества предоставляемых услуг, чему способствуют и реализуемые в 2021 году программы по развитию персонала. Поэтому считаю, что 2021 год был знаковым, и мы действительно сделали определенный шаг вперед по части качества предоставления услуг. В целом те задачи, которые мы поставили перед собой на 2021 год, были выполнены, хотя это было совсем непросто.

–Не могу не согласиться с Вами, что 2020 год выдался действительно сложным, и из-за войны, и коронавирусной инфекции. Мы знаем, что в этот период ЗАО «ЮКЖД», являясь перевозчиком грузов, поддерживала экономику страны, но какую роль сыграла компания в этот довольно сложный период для Армении с гуманитарной точки зрения?

–На период военных действийбыло мобилизовано более 300 наших сотрудников компании, заработную плату которых мы сохранили в полном объеме. Хотя по трудовому законодательству у компании не было таких обязательств. Это был достаточно серьезный шаг, нацеленный на поддержание наших сотрудников в трудное для страны время.

В компании проводится комплекс мероприятий, направленный на снижение распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья наших сотрудников. Немалые у нас траты в связи с мерами по противодействию и профилактике коронавирусной инфекции.Помимо стандартных мер, предусмотренных нормативными документами Республики Армения, мы осуществляли мероприятия по сохранению коллектива и рабочего состояния стратегической отрасли железной дороги.

При необходимости компания обеспечивает удаленный доступ к работе, каждый случай рассматриваем в индивидуальном порядке. К примеру, в ЗАО«ЮКЖД» приветствуются династии, и, зачастую, у нас работают мужья и жены. Когда массово закрывались школы и переходили на удаленный режим работы, мы понимали, что с ребенком нужно кому-то находиться. При этом мы шли навстречу своим работникам, предоставляя внеграфика очередные отпуска, или переводили на режим удаленной работы.

Все это влечет за собой определенную финансовую нагрузку на бюджет компании. Но мы пытаемся создать все возможные условия для обеспечения безопасности и здоровья наших сотрудников. Среди наших сотрудников мы активно пропагандируем вакцинацию, и на сегодняшний день из 3-тысячного коллектива у нас вакцинировано первым компонентом более 85% сотрудников.

–И все-таки, вот эта корпоративная социальная ответственность и благотворительность – это больше традиции или неотъемлемая часть работыЗАО «ЮКЖД»?

–Каждый год в бюджете нашей компании на текущий год закладывается сумма на благотворительность. ЗАО «ЮКЖД» участвует в интересных проектах, направленных в первую очередь на развитие армяно-российских отношений и развитие гражданского общества Республики Армения. Хотелось бы отметить для нас следующие знаковые проекты, как содействиешколеселаФиолетово, детского сада села Санаин, изучение русского языка в Русских центрах совместно с Домом Москвы,поддержка музыкальной школы им.Мирзояна. Это наши друзья и партнеры, с которыми мы рады сотрудничать и намерены и дальше им оказывать определенное содействие.

Например, в этом году мы приступили к реализации довольно интересного проекта – «Бахчисарайский фонтан», который мы осуществляем совместно с современными армянскими художниками, писателями. Проект представляет собой театральное представление с инсталляцией пушкинского «Бахчисарайского фонтана». Планируем, что в конце года будет презентация. У нас вокруг этого проекта далеко идущие планы. Мы бы не хотели ограничиваться Арменией, а сделать постановку и на культурных площадках Российской Федерации.

–Направления, которые Вы выбираете для реализации благотворительных программ, соответствуют направлениям материнской компании, или Вы исходите из специфики нашего региона?

–В приоритете для нас специфика и интересы Республики Армения. Идеология такая: мы здесь работаем, мы здесь живем. Я гражданин России, но считаю себя полноправным членом этого общества.Поэтому, конечно, мы стараемся участвовать в проектах, которые интересны в первую очередь армянскому обществу.

К примеру, у нас есть проект по детскому саду в Санаине. Мы целенаправленно взяли шефство над этим учреждением, поскольку ее воспитанники большей частью – это дети наших сотрудников. В несколько этапов провелиремонт, заменили окна, крышу, приобрели мебель, построили современную детскую площадку, закупили игрушки, сделали бассейн. При этом мы не останавливаемся на достигнутом. На следующий год у нас вновь проект по этому садику – планируем завершить укладку асфальта на всей его территории.

Кроме того, в этом году мы начали реализовывать и продолжим в следующем году проект по обучениюрусскому языку. Скажу честно, не думал, что это будет настолько интересно и востребовано. Но тот запрос, который существует в обществе в плане углубленного изучения русского языка среди молодежи, очень высокий.Для реализации данного проекта в Ереване и Ванадзоре мы используем площадки Дома Москвы. Программа предусматривает начальный уровень изучения русского языка.

Более углубленный русский язык, что предусматривает и железнодорожную терминологию, поскольку все инструкции железной дороги на русском языке, наши сотрудники изучают в Русском центре Национального университета архитектуры и строительства.

В Гюмримы предоставляем на эти цели свои площадки.На вокзале выделен большой современный класс.Но на следующий год мы планируем закупить оборудование, соответствующую методологическуюлитературу, и откроем Центр по бесплатному изучению русского языка, в работу которогобудут вовлечены не только наши сотрудники и их дети, но и дети жителей Гюмри.

–А кто преподает?

– Все преподаватели – носители русского языка. Это квалифицированные работники образовательных учреждений Республики Армения, которые, кстати, тоже проходят курсы по повышению квалификации в Российской Федерации. Отмечу, что в республике изучение русского языкаосуществляется на высоком уровне, и это очень приятно. А мы в свою очередь стараемся поддерживать те запросы и потребности, которые возникают именно по его изучению.

–Какие еще направления были в этом году для реализации благотворительных программ?

–У нас есть проект по поддержке наших ветеранов, участников ВОВ. Например, в этом году, мы произвели полный ремонт квартиры ветерана, заменили отопительную систему. Все, что он предложил сделать, то мы и сделали. Я считаю, что это хорошая традиция. В России мы ее постоянно применяем, и даже уже не рассказываем об этом. Это то спасибо, которое мы должны говорить людям, участвовавшим в этой войне.

Еще одно направление, которое я считаю правильным – это помощь Гюмрийскому железнодорожному коллежу, ведь это единственное специализированное учреждение, которое готовит для нас кадры. Более того, мы уже на протяжении 2 лет осуществляем у них переподготовку и повышение квалификации наших сотрудников. Руководством компании было принято решение оказать максимальную поддержкуданному учебному учреждению. Мы осуществляем ремонт учебных классов, организовали учебныйполигон, предоставляем наглядные пособия, натурные образцы, чтобы обучение, которое проводится по железнодорожным специальностям, было высококвалифицированным. В этом году отремонтировали 2 класса. В следующем году эти работы будут продолжены.

Помимо этого, мы предоставляем бесплатно нашу инфраструктуру, площадки для реализации культурных программ. К примеру, в декабре на железнодорожном вокзале в Ереване будет проходить фестиваль документальных театральных постановок, очень много студентов снимают у нас свои дипломные работы. Мы открыты,готовы участвовать, нам это интересно.

–Расскажите, пожалуйста, о планах на следующий год?

–Мы поставили перед собой амбициозную задачу завершить ремонт 1 этажа школы в селе Фиолетово. Хотим сделать комфортные классы для учащихся. И в целом, большую часть денежных средств, которые планируется по ремонтным работамЗАО «ЮКЖД», будут направлены на Фиолетово. Также ежегодно мы обновляем учебную и методическую литературу. ЗАО «ЮКЖД» осуществляет централизованные поставки литературы, учебников, специализированных тетрадей, которые используются в образовательных процессах в школах РФ.Мы удовлетворяем практически все потребности этого учебного заведения. По большому счету, я думаю, что процентов на 70 мы обновили весь литературный фонд. И сейчас я понимаю, что надо уже переориентироваться и расширять библиотеку школы, приобретая книги русских классиков для внеклассного чтения.

Есть еще один проект, который мы прорабатываем в сотрудничестве с Домом Москвы – это создание так называемых кванториумов, что предполагает собой принцип работы технопарков. Мы планируем отобрать ребят школьного возраста и развивать их инженерную мысль с помощью роботостроения, моделирования. Сейчас этот вопрос прорабатываем с материнской компанией с точки зрения методологии. Подобный опыт у нас есть в России. На данном этапе мы выбираем площадку для проекта в Ванадзоре или в Гюмри. Идея в том, чтобы сформировать у наших будущих потенциальных работников еще в школьном возрасте развитие инженерной мысли, найти среди определенного количества детей тех «звездочек», которым мы продолжим помогать в развитии знаний и навыков и в будущем, оплатить их обучениев вузах за счет нашей компании. В пилотном режиме проект запустим в следующем году, но думаю, что стартовой точкой станет 2023 год. Надо понять, будет ли это востребовано.

–Гюмри и Ванадзор - потому что там есть технологические центры?

–Гюмри и Ванадзор, потому что в этих городах есть определенная потребность специалистов инженерных профессий, а также созданы высокотехнологичные рабочие места. Поэтому сейчас мы будем пытаться как-то заинтересовать молодежь в этом направлении.

Хотелось бы еще остановиться на одном моменте. Мы организовали в этом году обучение наших сотрудников в Ереванском государственном университете архитектуры и строительства. В вузе открылась специальность «Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство». И с сентября этого года наши сотрудники уже там учатся на заочном факультете. Мы на себя берем обязательство по 100%-й оплате за их обучение.

Отмечу, что был произведен тщательный отбор среди сотрудников, и из 100 человек определили 30, и после очередного отборочного тура выбрали 15, которые обладают необходимыми корпоративными и профессиональными компетенциями, которые в дальнейшем были отправлены на учебу. Это те специалисты, которые в будущем возглавят инфраструктурный блок железной дороги компании. Наши сотрудники понимают, что это та возможность и социальный лифт, который с помощью их труда и компетенций может привести к определенным карьерным высотам. Думаю, что это интересный проект и мы планируем продолжить его и в следующем году. Интересно было то, что между сотрудниками сформировалась конкуренция. Было любопытно наблюдать за профессиональными баталиями. Поэтому мы создаем конкурентную среду среди наших работников, даем нашим сотрудникам месседж, что все в их руках, если они готовы развиваться в профессиональном плане и в результате соответствовать необходимому уровню, установленного в компании, мы готовы вкладываться в их развитие.

Я поставил такую задачу, что каждый день необходимо быть на шаг впереди. Причем, это касается не только рабочего персонала, но и руководителей. В этом году представители руководящих должностей ЗАО «ЮКЖД» проходили оценку на наличие корпоративных компетенций в Корпоративном университете РЖД. И, между прочим, показали высокие результаты. Мы планируем направить их для дальнейшего обучения в Корпоративный университет, после чего перенаправить на обучение зарубеж. Поэтому все в их руках, если работник хочет, то он идет вперед, а компания ему в этом помогает.

–С одной стороны внутрикорпоративная социальная ответственность - это затратный процесс. Но, наверное, оно того стоит?

– Безусловно, да, так как вложения в человеческий капитал имеют прямое отношение к эффективности подразделений компании. Мне кажется, что нужно научиться мыслить широко. Вот ты работника обучил, что-то новое предложил, ты получишь экономический эффект чуть позже, но однозначно получишь. И здесь нужно понимать, что экономический эффект от подобных проектов не заставит себя долго ждать.

Также данными проектами мы создаем бренд работодателя ЗАО «ЮКЖД» - это эффективный инструмент, который позволяет привлекать и удерживать в компании лучших сотрудников, в которой работает более 3 000 человек.

–Благодарю за беседу и успехов в реализации намеченных планов.